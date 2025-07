Meira y Tirán pelean por la segunda plaza

La Liga Galega de Traiñeiras (LGT) llega este fin de semana a Moaña después de haber disputado ya sus primeras cuatro regatas. Cuatro citas en las que ya hay varias cosas que parecen fuera de toda discusión: Chapela Wofco está un punto, o quizás alguno más, por encima del resto de sus rivales, y que la lucha por la segunda plaza en principio va a ser una lucha moañesa, con Samertolaméu-Oversea y Tirán Pereira. De momento la ventaja es para los de Meira, que sacan dos puntos de ventaja a sus vecinos. La representación de O Morrazo se completa con el Club do Mar Bueu-Simei, que después de su participación la temporada pasada en la ACT emprende un nuevo proyecto y de momento ocupa la quinta plaza con 27 puntos.

Las cuatro banderas disputadas hasta la fecha están mostrando una apabullante superioridad de Chapela, cuya ventaja con respecto al segundo clasificado nunca bajó de los 10 segundos. En la primera regata fue Tirán quien acabó en segunda posición, mientras que en las tres siguientes fue Meira quien ocupó esa plaza. «Lo de Chapela era de esperar. Creo que incluso no están demostrando todo su potencial porque no les está haciendo falta apretar», señala el entrenador de Tirán Pereira, David Costa.

Las traineras de Tirán y Bueu en la primera bandera de la temporada, disputada en Chapela. / Alba Villar

La Mar do Con comenzó la temporada con buenas sensaciones, ganando su desafío anual con Samertolaméu y con una segunda plaza en la primera regata de la LGT. «Durante el mes de junio Meira no mostró su verdadero nivel. En la primera bandera les ganamos, pero en las siguientes no fuimos capaces de meterles mano», expone Costa. Aún así subraya que en la bandera del último domingo en O Grove la diferencia entre ambas traineras fue de apenas un segundo. «Todavía no alcanzamos nuestro mejor nivel y tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo tenemos que trabajar en bloque: venimos de un estilo de remada diferente al del año pasado y cuando el cansancio aprieta las fuerzas se dispersan», manifiesta el entrenador de Tirán.

Objetivo: playoff de ascenso a la ACT

El objetivo de las dos tripulaciones moañesas es acabar la liga en segunda posición, lo que daría derecho a disputar el playoff de ascenso a la ACT. El calendario de este año de la competición autonómica solo incluye un fin de semana con doble regata –que fue el primero de julio–, algo que para Tirán es un inconveniente. «Se vea como se vea es negativo, es un calendario pobre. Tienes un equipo de entre 18 y 20 remeros, pero en cada regata solo pueden remar 13. Si hubiese dos citas por fin de semana puedes ir probando y dando oportunidades a todos», defiende Costa. La última prueba de la LGT será el 24 de agosto, precisamente en la bandera que se organizará desde Tirán.

Las tripulaciones de Tirán Pereira (izquierda) y Samertolaméu Oversea (derecha) en la edición de este año de su desafío en aguas de Moaña. / Santos Álvarez

Samertolaméu rema en casa

La SD Samertolaméu compite este domingo en casa. Su entrenador, Alberto Hermo, reconoce que Chapela «está un par de puntos por encima de los demás», pero no renuncia a dar la sorpresa ante su afición. «Tenemos que estar detrás. Si Chapela comete un error tenemos que aprovecharlo. La intención es, cada semana, recortarle algún segundo». La tripulación de Meira se marca como su objetivo claro de la temporada «lograr el segundo puesto» para pelear por el playoff de ascenso a la Liga ACT.

Los de Meira llegarán a su cita de este domingo «tras realizar un esfuerzo enorme» en la última regata disputada en San Vicente do Mar. Allí «las cosas no nos salieron como habíamos preparado y fuimos a remolque de Tirán en todo momento. Llegamos a la última virada a tres segundos de distancia. Acabamos muy cansados pero logramos la remontada a 150 metros de la meta», apunta el míster. Para este domingo espera un campo de regatas «muy igualado en todas las calles, porque la prueba coincidirá con pleamar».

La Maruxía de Bueu afronta este año una profunda renovación y con respecto a la tripulación del año pasado solo continúan seis remeros. El objetivo del barco entrenado por José Ferral es la permanencia, que parece encarrilada. Bueu comenzó la temporada con un sexto puesto y ahora encadena tres quintos consecutivos, en una pelea para intentar dar caza a Castropol.