El Alondras pone la guinda a su plantilla con el regreso de Adrián Cruz

«Vuelvo con muchas ganas, con la ilusión de un niño y con la máxima humildad». Así se presentó ayer Adrián Cruz, el flamante fichaje con el que el Alondras pone la guinda a su plantilla para la temporada 2025/26. El media punta regresa 18 años después al equipo en el que se formó y con el que debutó, aún sin llegar a la edad sénior, en Preferente y Tercera. Dos debuts con un denominador en común: en el banquillo de O Morrazo estaba Rafa Outeiral, ahora presidente del club. «Adrián va a ser un referente y nuestro jugador franquicia por su trayectoria, por lo que es y por lo que nos puede aportar», afirmaba Outeiral en la presentación oficial del futbolista, organizada en la sede del Hotel H4, uno de los principales patrocinadores del Alondras.

El jugador moañés, que en breve cumplirá 38 años, vuelve a O Morrazo después de una dilatada trayectoria que le ha llevado a jugar durante 14 temporadas la antigua Segunda División B en equipos como el Pontevedra, Ejido, Montañeros, Marino Luanco, Ourense, Logroñés, Murcia, Burgos o Guijuelo. Incluso llegó a disputar cuatro encuentros con el Osasuna en la Segunda División en la temporada 2015/16, antes de recalar en el Logroñés. En las cuatro últimas temporadas jugó en el Arenteiro, dos en Segunda RFEF y las dos últimas en Primera RFEF. «La decisión de volver a Cangas me produce mucho placer. La campaña pasada ya tenía claro que si no renovaba con el Arenteiro no me planteaba venir a otro equipo que no fuese el Alondras. Si seguía jugando iba a ser aquí y apostando por este club, que es donde empecé», subraya Cruz.

El media punta se formó entre las categorías inferiores del Celta de Vigo y del Alondras. En el club cangués estuvo en infantiles, en el segundo año de cadetes y durante el periodo de juveniles, cuando de la mano de Rafa Outeiral debutó en Preferente y Tercera. «Es una satisfacción personal tenerlo de nuevo aquí y, con independencia de lo futbolístico, nos va a aportar mucho», señala el presidente. Outeiral destaca que su presencia puede servir de espejo y ejemplo para los jugadores de la cantera. «Es un jugador formado aquí, como ellos, y que estuvo durante muchos años en el fútbol profesional», explica. Y su fichaje tiene también algo de mensaje para el resto de rivales. «Un jugador de su categoría siempre infunde respeto en los contrarios y genera un impacto», añade Outeiral.

"Voy a tener que trabajar que el resto de mis compañeros para estar a un buen nivel"

El media punta es consciente de ese cartel, pero llega con un discurso en el que apela a la humildad y al trabajo. «Vengo a sumar. El Alondras es un club con gente de fútbol, que corre, que brega y con mucha calidad. Quiero jugar lo máximo posible y aportar y para ellos igual voy a tener que trabajar más que el resto de mis compañeros para estar a buen nivel», asegura Adrián Cruz.

Su llegada a O Morrazo supone el sexto fichaje del Alondras para la próxima temporada y el futbolista destaca la calidad de la plantilla que está configurando el club cangués. Cruz se muestra ambicioso y confía en que el Alondras pueda «dar un paso más» en su crecimiento, aunque sin hablar directamente de pelear por el ascenso. «Creo que hay un equipo competitivo y será la temporada la que nos ponga donde debemos estar», añade.

Rafa Outeiral, habitualmente comedido y prudente en su declaraciones, en la presentación se animó a lanzar un reto a Adrián Cruz. «Yo espero que pueda seguir al menos hasta el año 2028, en el que se cumple el centenario del club, y que para entonces podamos estar en otra categoría», expresó.

Con la incorporación de Adrián Cruz el nuevo técnico alondrista para la próxima campaña, Rafa Villaverde, cuenta ya con 20 futbolistas. Una plantilla que no se da por cerrada, pero casi. «Estaremos atentos por si podemos reforzar el equipo con algún central más y que sea zurdo», concluía Rafa Outeiral en la presentación oficial de ayer en el Hotel H4.