Diego Pérez y el pivote Mario Oterino, primeros fichajes del Bueu Atlético

El extremo Diego Pérez y el pivote Mario Oterino son las dos primeras incorporaciones del Bueu Atlético de cara a la próxima temporada, en la que el equipo de O Morrazo volverá a estar a las órdenes de Luis Montes. El primero de ellos procede del Novás, con el que ha jugado las dos últimas campañas en la División de Honor Plata, anotando 129 dianas (79 en esta última, 50 en la anterior). El segundo tiene pasado en el Lavadores, pero no jugó la pasada temporada debido a una lesión en el codo.

La llegada de Diego Pérez supone un refuerzo de auténtico lujo para los buenenses, no en vano se hacen con los servicios de un jugador que se proclamó máximo artillero de la Primera Nacional en las filas del Lavadores en la temporada 2022-2023, con la friolera de 249 goles, a una media de 8,3 por encuentro. A pesar de que el club no buscaba ninguna incorporación en el extremo izquierdo, posición en la que ya contaba con José López y con Adrián, no ha querido dejar pasar esta oportunidad de mercado, surgida gracias a la relación personal del jugador con Montes, quien lo entrenó en Lavadores. «Cuando surge una opción como esta hay que aprovecharla, y bendito problema tendremos», señala el técnico.

Razón no le falta. Diego Pérez coexistirá con el pichichi de la Primera Nacional este último año, un José López que se ha convertido en uno de los jugadores franquicia de los buenenses. Montes tendrá a su disposición a los que posiblemente son los dos mejores extremos izquierdos de la categoría. El damnificado será Adrián, pero solo hasta cierto punto, ya que su polivalencia le permitirá contar con muchos minutos. «Es nuestro baluarte defensivo, y en ataque tiene capacidad para jugar en cinco de las seis posiciones y para hacerlo bien en todas», relata el preparador. «El primer año aquí jugó mucho en primera línea, en este último en el extremo izquierdo, pero se desenvuelve muy bien en el extremo derecho, donde la marcha de Andrés abre un hueco», señala.

Portería, pivote y extremo derecho, posiciones aún abiertas

El otro refuerzo confirmado es el de Mario Oterino, pivote de perfil ofensivo también muy conocido por Luis Montes. «Salvando las distancias físicas es un estilo parecido al de Eloy, capaz de ganar balones abajo, de correr bien la línea, y todo sin ser especialmente grande o corpulento», afirma. En paralelo el club ya tiene la confirmación de que Eloy no regresará debido a sus obligaciones laborales, por lo que los pivotes de la próxima temporada serán Oterino, Rubén Augusto y Marcos, que sube desde los juveniles al segundo equipo.

Con las incorporaciones de Diego Pérez y Oterino y las renovaciones del bloque de la pasada temporada, el Bueu Atlético dispone ya de un total de 11 jugadores de la primera plantilla, que son el portero Julio; los primeras líneas Roque, Brais, Gándara y Asier; los pivotes Oterino y Rubén Augusto; y los extremos Adrián, Enrique, Diego Pérez y José López. A ellos se unirán Martín Cadilla y Asier Cerqueira, con ficha en el filial y en dinámica de primer equipo. El club persigue ahora el fichaje de dos primeras líneas, independientemente de lo que pueda suceder con Mauro y Lluque, quienes todavía no tienen asegurada su continuidad en el equipo, en ambos casos por motivos laborales. La plantilla quedaría cerrada a expensas de que surgiese alguna opción para pivote, extremo derecho o portería. En esta última demarcación Julio tendrá la competencia de Hugo, Raúl y del cangués Chape, todos ellos con ficha del filial de Autonómica.