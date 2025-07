La desaparición el equipo sénior femenino tensa la asamblea del Cangas

El Balonmán Cangas celebró este sábado su asamblea general de socios, una reunión en la que se aprobó una subida de entre el 10 y el 12% en los abonos para la próxima temporada. Un incremento que fue aceptado sin apenas discusión ni oposición por parte de los presentes. El debate llegó en el turno de ruegos y preguntas a raíz de la desaparición del equipo sénior femenino para la próxima temporada. Dos familias tomaron la palabra para reprochar a la directiva del club sus declaraciones y para «exigir mayor responsabilidad y mesura en sus declaraciones, así como respeto absoluto a las jugadoras» y unas disculpas públicas. La propia directiva y el cuerpo técnico defendieron su actuación y el compromiso demostrado con el equipo femenino sénior. «En los dos últimos años hemos invertido casi 80.000 euros en su estructura y conseguimos una plaza para competir la próxima temporada en la División de Honor Plata femenina, que supondría un gasto anual de entre 50.000 y 60.000 euros», expuso el director deportivo del Cangas, Óscar Fernández.

Los familiares que intervinieron en el turno de ruegos y preguntas –que explicaron que hablaban en el nombre de más familias– leyeron un comunicado en el que acusaban al club de culpabilizar y «criminalizar» a sus hijas a través de las declaraciones públicas de los últimos días a raíz de la «desaparición de un proyecto sénior, proyecto desconocido a día de hoy por parte de los padres». Las familias que tomaron la palabra tienen hijas categoría juvenil y por tanto menores de edad. Rechazaron la afirmación de «falta de implicación» y defendieron que «a lo largo de todos estos años han demostrado compromiso, esfuerzo y sacrificio, compatibilizando estudios y entrenamientos». En ese comunicado atribuyen al Cangas la responsabilidad por la desaparición del equipo y entienden que se usa a sus hijas «como chivo expiatorio de decisiones estructurales y de gestión que corresponden únicamente al club».

La madre de una jugadora lee el comunicado durante el turno de ruegos y preguntas de la asamblea de ayer. / Gonzalo Núñez

En su intervención insistieron en que el deporte base «debe ser de carácter formativo, priorizando el bienestar y desarrollo de las jugadoras, sin presiones y menos con reproches públicos» y propusieron que el conjunto sénior se completase con más juveniles.

A raíz de esta intervención comenzó un intenso debate, que se prolongó durante más de tres cuartos de hora y en el que incluso se solicitó la presencia del entrenador de las jóvenes, Daniel Malvido, en la mesa presidencial. El técnico, el director deportivo y el presidente del Cangas, Alberto Fernández, explicaron pormenorizadamente todos los movimientos, conversaciones y reuniones con el conjunto sénior femenino para intentar su continuidad. Un proceso que comenzó en enero, después de constantes rumores acerca de que un gran número de jugadoras no seguirían en el club en la temporada 2025/26. «Llevo todo el año tirando del carro a pesar de estar escuchando constantemente en los pabellones, en las furgonetas... que para el año que viene no hay equipo», empezó Daniel Malvido.

El técnico reiteró que personalmente se sentía «traicionado» y aseguró que la mayoría de los comentarios sobre la desaparición del equipo partían del propio grupo. «Recuerdo el viaje de vuelta después de jugar con el Guardés. Hice un comentario, algo así como que ‘para el año que viene nos traemos a Carla Magallanes’. La respuesta fue: ‘Si para el año que viene no vas a tener equipo’», expuso Malvido. «Que las jugadoras no continúen por motivos de estudios, trabajo o cualquier otro es totalmente lícito y legítimo. Lo que pedíamos era saber si podíamos contar con ellas o no», manifestaron directivos y cuerpo técnico.

La fase de ascenso a División de Honor Plata estuvo a punto de no disputarse: "No podíamos engañar a los patrocinadores ni tomar el pelo a la gente"

A lo largo del debate se dieron detalles de las conversaciones mantenidas durante estos meses con las deportistas y Óscar Fernández desveló que la fase de ascenso a División de Honor Plata, que se disputó en mayo en O Gatañal, estuvo a punto de no celebrarse. Según el relato del club, se planteó que si la mayoría de la plantilla no iba a seguir y el equipo desaparecía carecía de sentido organizar la fase. «Lo que no podíamos hacer era engañar a los patrocinadores, perder el dinero y tomar el pelo a la gente, además de que eso no era justo con los otros equipos», expuso Óscar Fernández, que añadió que el coste de organizar esa fase fue de 12.000 euros. «Iban a ser 8.000 euros, pero nos avisaron de que si no poníamos 12.000 no nos la daban», explicó.

La asamblea del Balonmán Cangas, con la presencia en la mesa, de izquierda a derecha, del director deportivo, Óscar Fernández, el presidente, Alberto González; y los directivos José Manuel Piñeiro y Orlando Galiñanes. / Gonzalo Núñez

La fase se llegó a disputar en Cangas porque previamente un grupo de hasta 11 jugadoras trasladaron en una reunión que seguirían el año próximo. «Pero a la semana siguiente ya no eran 11, eran dos o tres», aseguraron Óscar Fernández y Daniel Malvido. Una situación que no cambió ni cuando finalmente las gestiones del club ante la Federación Española fructificaron: a mediados de junio le confirmó al Balonmán Cangas que dispondría de plaza en la División de Honor Plata, que según la directiva era una condición que ponían la mayoría. «Cuando se lo dije a las jugadoras a través del grupo de whatsapp por el que nos comunicamos no hubo ningún tipo de reacción ni respuesta», desveló Malvido.

Las explicaciones del entrenador, que acabó lanzando una pregunta a modo de reflexión colectiva acerca de si las partes implicadas hicieron todo lo posible para la continuidad del proyecto, fueron recibidas con un aplauso por parte de la mayoría de la asamblea.

La directiva también aclaró que para tener un equipo sénior se necesita un mínimo de licencias de esa edad y que no se puede completar mayoritariamente con jugadoras juveniles. «Una cosa es reforzar el equipo con jugadoras de fuera y otra distinta es hacerlo con gente de fuera. Este conjunto se montó para que las chicas de la base vieran que aquí podían seguir jugando y compitiendo. Nosotros lo hemos dado todo», concluyó Óscar Fernández.