El Cangas se queda sin equipo sénior femenino por la falta de jugadoras

El Balonmán Cangas no tendrá equipo sénior femenino la próxima temporada. La que fuera una de las grandes apuestas de la entidad que preside Alberto González en los últimos tiempos se ha visto truncada tan solo tres años después de su nacimiento en 2022. La desbandada en la plantilla, con el grueso de sus integrantes optando por abandonar la práctica del balonmano en activo o por continuar su carrera en otros clubes, está detrás de una dolorosa pero también obligada decisión. Ni tan siquiera la posibilidad de conseguir plaza en la División de Honor Plata por las renuncias de otros clubes –después de haber caído en la fase de ascenso– ha frenado el desmantelamiento del joven equipo cangués.

«Estamos tristes y decepcionados», reconoce el director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, que explica que «con solo tres jugadoras que continuaban de la pasada temporada y una que volvía no nos daba para montar un equipo». La opción de buscar efectivos fuera estaba descartada de raíz. «El club no va a hacer un equipo femenino para la gente de fuera. Hemos formado a mucha gente para hacer un equipo importante, no para traer a gente de fuera», razona. Los hechos corroboran sus palabras. La pasada temporada el club metió a sus equipos infantil, cadete y juvenil en los Sectores Nacionales, logrando el pleno en categoría femenina.

Aunque asegura que «entendemos perfectamente que quieran jugar en otros equipos, que se marchen a estudiar fuera o que quieran dejarlo», pero tampoco esconde su decepción por tener que renunciar a un proyecto estructural en el que se han volcado tantos esfuerzos. «Duele no tener continuidad en esta apuesta cuando vienen dos generaciones brutales de jugadoras», afirma, antes de defender que «el club ha hecho una gran inversión en el femenino y no se ha visto la implicación necesaria. ¿Qué más podíamos haber hecho?».

La plantilla del año pasado ya era bastante reducida, con apenas un puñado de jugadoras sénior y hasta ocho juveniles metidas de lleno en la dinámica del equipo, prácticamente todas ellas integrantes de esa generación dorada que se coló entre las cuatro mejores de España en infantiles, cadetes y juveniles. Una de ellas, Iria Augusto, recientemente convocada con las Guerreras Júnior, jugará en el Porriño. Otras como Uxía Fernández y Naihara Costas, lo harán en el Carballal, club con equipo en la División de Honor Oro.

Malvido: "El club puso el dinero y los recursos, yo mi trabajo, y no se ha visto recompensado"

Dani Malvido, entrenador de los equipos juvenil y sénior femenino del Cangas la última temporada, tiene el mismo sentimiento que Óscar Fernández de «decepción total y tristeza», pero sobre todo, apunta, «por las niñas que vienen detrás, por esas niñas que ahora son juveniles, cadetes, infantiles e incluso alevines, que estaban en las gradas en los partidos de Liga e incluso en la promoción». A ellas, subraya Malvido, «se les ha privado de la oportunidad de llegar a un sénior femenino del Cangas». Y es que, como advierte, «esto no es un proyecto que se pueda desactivar hoy y activar mañana».

«Si cuando me llamaron me dicen que esto solo iba a durar año y medio yo no me comprometo. Tengo un sentimiento de decepción y de sentirme un tanto traicionado. El club puso el dinero y todos los recursos, yo puse mi tiempo y mi dedicación, y no se ha visto recompensado», manifiesta. «Es lícito y perfectamente válido que la gente quiera salir, pero quizás faltó algo más de transparencia», sentencia.