«El Cangas ha hecho buenos fichajes, con experiencia, que es lo que necesita»

Apenas dos temporadas le bastaron para dejar una profunda huella en Cangas y que Cangas hiciese lo propio en él. Dani Fernández está de regreso en la villa que asistió a su debut en Asobal para dirigir la tercera edición de su campus, una iniciativa que ha cuajado de manera espectacular y que supone un intervalo entre su marcha del Stuttgart y su incorporación al Fútbol Club Barcelona.

Tiene 24 años pero parece que ha vivido ya varias vidas deportivas. Cangas asistió a su fulgurante irrupción en la élite en dos campañas que le sirvieron para dar el salto a los Hispanos y posteriormente a la Bundesliga, en el Stuttgart, en donde ha cerrado su periplo anotando 123 dianas. Y la próxima temporada estará en el Fútbol Club Barcelona, en un regreso a su club de formación que también le permitirá volver a jugar en O Gatañal.

-Ha sido una temporada complicada en el Stuttgart...

Sí, ha sido un año complicado, pero que por suerte acabó bien, aunque hubo algún momento de la temporada en el que no lo teníamos claro ninguno.

-Comenzaron muy mal, pero acabaron reaccionado en un tremendo mes de diciembre, con ocho puntos de diez posibles.

Es cierto que empezamos con un calendario complicado, porque en la Bundesliga no puntúas con los de arriba ni pagando, y en diciembre nos encontramos a rivales directos y les ganamos. Eso salvó la primera vuelta, y en la segunda sobrevivimos. Rascamos lo que pudimos y se nos escapaba en el tramo final al perder con Bietigheim y Erlangen, pero lo salvamos con la victoria ante el Rhein Neckar y con el triunfo de la última jornada ante el Leipzig.

-Para sufrir podía haberse quedado en el Cangas.

La verdad es que en Cangas se sufría mejor [risas].

Dani Fernández, con el balón ayer en el polideportivo de O Gatañal. / Adrián Irago

-Ahora regresa al Barcelona, con una buena experiencia a sus espaldas y solo 24 años.

Sí, soy el jugador que soy por las dos temporadas en Cangas y las tres de Stuttgart. Llego con más madurez y experiencia a Barcelona, que es mi casa y un club al que le tengo mucho cariño. Cuando una sale de allí la idea es volver. Para mí es el mejor club del mundo, estoy en casa y me ilusiona.

Lo que no era normal es que España estuviese diez años consecutivos en podio

-Es un fijo en una selección, la española, que también vive un constante proceso de renovación. ¿Cómo lo está viendo?

En los últimos cuatro años he sido un asiduo a la selección y si ya jugar en el Barcelona es especial, hacerlo para la selección es un orgullo. También está sufriendo un cierto relevo generacional y quizás últimamente no estamos teniendo la regularidad a la que la gente estaba acostumbrada, pero los resultados están ahí. Hay que tener paciencia, porque la gente que estamos ahí somos jóvenes. Dinamarca ahora está muy bien, pero también pasó por un proceso similar. Lo que no era normal es que España estuviese diez años consecutivos en podio.

-¿Y qué le ha parecido la temporada del Frigoríficos?

La he seguido como aficionado, de hecho lo poco que veía de la Asobal era al Cangas. Pues cumplió el objetivo. No se sufrió tanto como otros años aunque la valoración deportiva debe hacerla Oscar Fernández y la gente del club. Daba gusto ver O Gatañal lleno, me daba cierta envidia. Le deseo lo mejor y me va a hacer mucha ilusión volver a O Gatañal la próxima temporada.

El actual jugador del Fútbol Club Barcelona descansa apoyado en las gradas de O Gatañal. / Adrián Irago

-Dio la sensación de que, por plantilla, quizás se podía haber aspirado a algo más, igual que por los diez partidos perdidos por uno o dos goles.

Con la igualdad que había, con haber puntuado en la mitad de esos partidos ya se habría acabado mucho más arriba. Pero no es algo real. El deporte es así, y da igual que pierdas por un gol o por quince, al final son detalles. Yo me quedé con la sensación de que se compitió bien, y eso es lo importante.

-Ahora se inicia un nuevo proyecto sin Nacho Moyano, el hombre que apostó por usted para traerlo a Cangas.

En el deporte no todo es permanente y él va a empezar otro proyecto. Creo que nadie le puede recriminar nada a su trabajo, siempre ha conseguido los objetivos y deportivamente incluso ha logrado resultados que quizás no se esperaban el primer día, como haber jugado tres veces la Final a Ocho de la Copa del Rey. Tiene mucho mérito, igual que el trabajo con la base, con un montón de equipos en los Campeonatos de España. Es un trabajo no solo de Nacho, claro, sino también del club

-¿Le gusta el equipo que está formando el Cangas?

A mí me deja tranquilo que haya fichado a un entrenador experimentado, y que siga la misma gente en el club. Creo que se han hecho buenos fichajes, con experiencia y kilómetros en la Asobal, que es lo que necesitas. Creo que han acertado y les deseo lo mejor.

El campus arranca con 135 inscritos y lista de espera

La tercera edición del campus Dani Fernández arrancó ayer rompiendo las previsiones, con 135 inscritos, y dejando a una treintena de niños en lista de espera. «No hay capacidad para más, porque perderíamos el contacto personal», señala el jugador, que dirige el campus junto a su padre.

Junto a ellos hay una veintena de personas en un equipo multidisciplinar en el que están integrados, entre otros, los técnicos Pau Campos, Tino Castillo o Jota Estévez, además de jugadores como Jana Castañera y Meddi Aalla o el capitán del Cangas Juan Quintas, además de contar con fisioterapeuta y enfermera.

El campus se desarrolla en el colegio Eduardo Pondal y en los pabellones de O Gatañal, María Soliño, IES Rodeira y CEIP San Roque.