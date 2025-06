Juan Amoedo, nuevo técnico del Beluso

Juan Carlos Amoedo es el nuevo entrenador de la Cultural Deportiva Beluso. El que fuera técnico de Arcade y Choco, entre otros, asumirá las riendas del conjunto buenense tras la salida de Rafa Villaverde al Alondras, con el objetivo inicial de mantener la categoría, pero sin renunciar a poder completar una temporada tan ilusionante como la pasada, en la que se rozó incluso el ascenso a la Tercera RFEF. Amoedo, de 35 años de edad, es la primera pieza de un proyecto que pretende mantener al grueso de la plantilla para competir al máximo en una Preferente Futgal que se prevé especialmente complicada la próxima campaña.

El joven preparador redondelano procede del Choco, al que dirigió en los últimos siete encuentros de la temporada pasada tras el cese de Félix Rial. Amoedo consiguió una agónica permanencia que se acabó gestando en los despachos por la alineación indebida del Cented Academy en la última jornada de Liga. Pero previamente Amoedo ya había tenido una trayectoria tan dilatada como diversa en los banquillos. Comenzó con apenas 21 años dirigiendo al Choco B, desde donde dio el salto al primer equipo como ayudante de Jacobo Montes. De allí se fue al Arcade, en donde pasó cuatro temporadas, subiendo al equipo desde la Tercera Autonómica y llegando a disputar la promoción de ascenso a Preferente.

El nuevo inquilino del banquillo buenense pasó también por la estructura del Celta, dirigiendo al infantil un par de años y pasando luego al equipo técnico del Celta B con Jacobo y Marcos Montes primero, y con Onésimo después. Luego estuvo la campaña 21-22 en el Choco, además de los nueve primeros partidos de Liga de la 22-23, hasta que fue despedido. En la 23-24 se marchó a Omán a dirigir la academia del Celta y el año pasado estuvo en el Choco en la recta final de la temporada.

Juan Carlos Amoedo, ayer en el campo de As Laxes, en Beluso. / FDV

«El Beluso es un club por el que siempre tuve curiosidad, por estar en una zona que me encanta. Este año vi el apoyo que le daba la gente en el playoff y me gustó también cómo estaban los chicos económicamente en unas Ligas donde el dinero cada vez pesa más, vi la importancia del grupo», señala. Las referencias que maneja Juan Amoedo son directas, toda vez que uno de los siete encuentros que dirigió al Choco fue precisamente ante el Beluso, además de ver en directo el duelo decisivo por el ascenso en As Laxes ante el Juventud de Cambados.

El objetivo para la próxima campaña será la permanencia. «Me gusta que el club tenga los pies en el suelo, no es casualidad que esté haciendo las cosas tan bien», señala. Pero eso no significa que no sea ambicioso. «Soy joven y me encanta el reto de venir a un equipo que estuvo a punto de ascender a Tercera RFEF», recalca. «Lo primero es la permanencia, y después intentaremos conseguir otras cosas», añade.

Optimismo con las renovaciones

La prioridad tanto para él como para el club es mantener el bloque de la pasada temporada. Asume que «a la mayoría de los jugadores los han llamado otros equipos», pero se muestra optimista con ellos, porque «los veo muy centrados y creo que la temporada pasada pesa mucho. Menos con el Arosa no vi un campo con un ambiente como el que viví en Beluso».

Ya ha hablado individualmente con el grueso del equipo y se muestra satisfecho por la receptividad que ha encontrado. «Todos priorizan que la plantilla sea lo más parecido a esta en cuanto a grupo. De momento nadie ha dicho que se iba a ir, no hay ninguna baja, y eso ya es importante», subraya. Eso sí, habrá algunas modificaciones. La primera es la de ampliar un poco la profundidad de banquillo. «Hay que añadir un par de jugadores», dice. Tampoco en exceso, ya que su idea es contar con una plantilla de entre 18 y 20 jugadores. «Nunca más. Si hace falta, echaremos mano de los juveniles», sentencia.