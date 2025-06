El Alondras confirma las salidas de Goitia, Hugo, Agujetas, Mati y Fran

El Alondras 2025-2026 comienza a coger forma. Si hace apenas unos días el club confirmaba la incorporación de Rafa Villaverde para su banquillo, reemplazando a un Gonzalo Fernández que ha firmado en el Arosa, ayer mismo se hizo oficial la salida de cinco jugadores. Las primeras bajas de cara a la próxima temporada son la ya conocida de Pablo Goitia, que dará un salto de categoría tras su extraordinaria temporada, además de las del portero Hugo Núñez, los defensas Mati Delicado y Agujetas, y el delantero Fran López.

La marcha de Goitia es la única que no responde a criterios técnicos y la entidad que preside Rafa Outeiral la tenía asumida desde hace meses. El joven jugador pontevedrés sorprendió a todos hace dos campañas con una fulgurante irrupción en el primer equipo tras salir de juveniles. Pero la temporada de su confirmación definitiva ha sido la pasada, en la que fue titular en los 34 partidos de Liga, superando los 3.000 minutos de participación y anotando 10 goles, lo que le convirtió en el pichichi de su equipo. Ya en el mes de enero su fichaje despertó el interés de varios conjuntos de la Segunda RFEF.

Será baja asimismo Jaime Agujetas, tras ocho temporadas en O Morrazo en dos etapas diferentes (seis en la primera y dos en esta última). El central, de 33 años de edad, acabó la Liga jugando 25 encuentros, 16 de ellos como titular, y anotando un gol, en un puesto con enorme competencia con Abel, Kopa y el polivalente Guille. Otro de los que saldrá es el atacante Fran López. El canterano del Celta llegó a O Morrazo procedente del Pontevedra B y no acabó de afianzarse por completo en el once titular. Aún así acabó participando en 32 de los 34 encuentros de Liga, en 20 ocasiones saliendo desde el once inicial. Completó un total de 1.685 minutos y anotó cinco dianas.

Salgueiro se recuperará en Cangas, pero sin ficha

Tampoco seguirá vistiendo la camiseta del Alondras el defensa central Mati Delicado. El joven jugador había llegado desde el Porriño como una apuesta de futuro, aportando un perfil de zurdo para el eje de la defensa del que carecía el equipo cangués. Disputó 579 minutos distribuidos en 13 encuentros (6 como titular) antes de sufrir una grave lesión de rodilla que lo dejó en el dique seco. Ahora deberá recuperarse perfectamente antes de regresar a las canchas. La última de las bajas confirmadas por el Alondras es la del portero Hugo Núñez, que se ha pasado la temporada a la sombra de Brais, y que únicamente ha disputado un encuentro, el del Atlético Arteixo, precisamente por la expulsión de Brais ante la UD Ourense una semana antes.

Las cinco bajas se unen a la ya conocida del lateral izquierdo Xián, que se desvinculó del equipo en enero tras no haber podido llegar a debutar por problemas físicos, habilitando su ficha para que llegase Aitor Aspas. Tampoco tendrá ficha Pablo Salgueiro. El mediocampista, con una rotura de ligamentos en la rodilla, continuará recuperándose en Cangas con el equipo de rehabilitadores del club. Una vez finalice ese proceso será el momento de tomar algún tipo de decisión sobre su futuro.