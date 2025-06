Meira da la batalla por la igualdad y pide que se pemitan tripulaciones mixtas

Un Campeonato de España no se gana todos los días, con independencia de la categoría en la que se compita. La Sociedad Deportiva Samertolaméu, uno de los clubes de referencia en Galicia y con varias participaciones en la ACT, acaba de conseguir su primer título nacional de traineras. Una bandera que llegó en la categoría de veteranos y con cierto sabor agridulce. Por un lado está el enorme mérito de haber conseguido imponerse en una cita de esta categoría, pero por el otro está la decepción que finalmente no se permitiese remar a tripulaciones mixtas, una circunstancia que dejó fuera del bote a Sonia Boubeta. Una decisión incomprensible, sobre todo cuando se trata de una modalidad deportiva inclusiva y que en las ligas de Galicia y Euskadi, que son las más potentes, ya permite esta opción.

La tripulación veterana de Meira se planteó seriamente la opción de quedarse en tierra para expresar su disconformidad con esta medida. Sin embargo, fue la propia Boubeta quien convenció a sus compañeros de que debían salir a remar. «Les dije que estábamos delante de una oportunidad única y que no se podía desaprovechar porque la normativa ya no la podíamos cambiar. Al final, por unas razones o por otras Meira no había conseguido ganar nunca un Campeonato de España de traineras y esta vez pudimos traer la bandera a casa», explica la deportista.

Como patronas sí, como remeras no

La normativa para el campeonato permitía la presencia de mujeres en los botes masculinos, pero únicamente como patronas y no como remeras. En todas las pruebas de la liga gallega y en el Campeonato de Galicia Sonia Boubeta formó parte de la tripulación como una remera más y el puesto de patrón titular lo ocupaba Antonio Casqueiro. Al final, en el Campeonato de España disputado en Castro Urdiales Sonia Boubeta fue inscrita como patrona en reserva e intentó ayudar a sus compañeros desde tierra.

Sonia Boubeta en Castro Urdiales con su medalla de campeona de España en veteranos con Samertolaméu. / SD Samertolaméu

Esta situación resulta más desagradable y decepcionante porque en la decisión de que no se permitiese competir a tripulaciones mixtas tuvo mucho que ver la propia federación gallega. «Nuestro propio presidente [José Luis Méndez] boicoteó esta posibilidad. Nos consta que la federación vasca hizo fuerza para que pudiesen remar mujeres y el presidente de la federación cántabra, que ahora es el responsable de la modalidad de banco fijo de la Federación Española, también quería permitir esta norma, pero como accedió hace poco al cargo no quería enfrentamientos», explica Boubeta. «Es incomprensible, permitir la competición de traineras mixtas sería una punta de lanza muy importante a favor de la igualdad y de la inclusión. Estamos hablando de la categoría de veteranos, que no tiene una reglamentación internacional», lamenta la remera de la Sociedade Deportiva Samertolaméu. A ese malestar se une el hecho de que el presidente de la federación gallega «tiene ficha como remero con Chapela, que es un club contra el que tenemos que competir». «No se puede ser juez y parte, el presidente no debería tener ficha con ningún club», sostienen desde Moaña.

La polémica venía incluso de antes porque desde Meira aseguran que el cambio de normativa para impedir que hubiese tripulaciones mixtas se intentó aplicar al Campeonato de Galicia, que se disputó previamente. «Sacaron la norma diez días antes y desde el club se hizo fuerza, presentando alegaciones y argumentando que no se podía cambiar la normativa a diez días de la competición», explica Sonia Boubeta. Al final esas alegaciones se tuvieron en cuenta y la remera pudo formar parte de la tripulación.

Desde Moaña avanzan que están dispuestos a dar la batalla para conseguir que se acepten las tripulaciones mixtas en las competiciones de veteranos, lo que además sería un estímulo para que más personas se animasen a entrar en el mundo del remo. Con todo, en Meira se quedan con que este año sus veteranos han hecho historia con una «triple corona»: liga gallega, Campeonato de Galicia y Campeonato de España. Y en el nacional ganando a la tripulación de Badok 13 Beteranoen Arraunketa Elkartea, que estaba formada por un grupo de remeros que ganaron varias veces la Bandera de La Concha. No es poca cosa.