Los sólidos cimientos de un gran club

El Balonmán Cangas probablemente no sea un club grande. Y muy probablemente eso no cambiará en un futuro próximo. Pero lo que sí es el Cangas es un gran club. Parece lo mismo, pero no lo es. Ni de lejos. Lo más importante es lo segundo porque habla de trabajo, valores, esfuerzo y compromiso más que de un potencial económico que puede ser efímero. Y el Cangas es un gran club porque tiene unos sólidos cimientos en su cantera y base. Tanto por número de deportistas y equipos como por el trabajo para formar no solo a deportistas, sino también a personas. Y aunque en estas categorías el camino debe ser más importante que el resultado hay veces que todo confluye. Algo así le ha pasado al Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo y a su filial del Luceros. La recién finalizada temporada 2024/25 ha sido la mejor en la historia de la cantera canguesa: hasta cinco equipos jugaron sectores nacionales del Campeonato de España y tres de ellos consiguieron meterse en el Top 8 nacional. El conjunto infantil del As Casiñas Luceros logró el que hasta ahora es el mayor éxito de los equipos base: un subcampeonato de España y medalla de plata. Y a ello hay que sumar la fase de ascenso a División de Honor Plata femenina de las «Bravas do País», un equipo lleno de juventud y que por segundo año consecutivo se quedó al borde del objetivo.

«A nivel deportivo es probablemente la temporada más exitosa del club», resume el director deportivo, Óscar Fernández. Baste un dato para poner en contexto la hazaña canguesa: solo el F.C.Barcelona y el Granollers pueden presumir de clasificar a más conjuntos para los sectores nacionales. Y eso son palabras mayores.

«Todo esto demuestra la apuesta por la cantera, por la cualificación de nuestros entrenadores/as, que muchos de ellos también trabajan o colaboran con la Federación Galega de Balonmán», destaca Fernández. El director deportivo defiende que el club siempre ha evitado focalizarse en una filosofía resultadista. «Hay cosas que son más importantes. Lo primero es formar a personas y deportistas y en los últimos años el club ha ido consiguiendo las herramientas para llegar a este objetivo. Al final, de la cantidad y del trabajo sale la calidad», explica.

400 fichas federativas y 27 equipos

Esta temporada el Cangas tuvo casi 400 fichas federativas y un total de 27 equipos, incluyendo a la plantilla de la Liga Plenitude Asobal. «Nuestro fundamento va más allá de los éxitos deportivos: está la labor social de afianzar el club, la formación como deportistas y como personas y que cuando dejen de practicar este deporte sigan vinculados al balonmano como socios, patrocinadores y que vengan al pabellón los días de partido», sostiene el director deportivo del Balonmán Cangas.

Un sobreesfuerzo de 80.000 euros

La profesionalización de la Asobal ha obligado al Frigoríficos a aumentar cada año su presupuesto y una de las partidas fundamentales es la destinada a la base, que en esta temporada ascendió a 160.000 euros. Una cuantía que en realidad no está completa. La clasificación para los cinco sectores nacionales y las tres fases finales del Top 8, los viajes, la organización de alguno de los sectores y de la fase de ascenso a la División de Honor Plata femenina han supuesto un esfuerzo económico a mayores de 80.000 euros. «Solo organizar la fase de ascenso femenina fueron 12.000 euros y luego estuvieron el sector cadete femenino, que fue en Lanzarote, y el Top 8 de las juveniles femeninas, que se disputó en Sagunto», expone el director deportivo del Cangas. Unos costes a los que se hace frente gracias a un esfuerzo compartido entre club, familias, Concello de Cangas y los patrocinadores.

El Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo asume que repetir una temporada como esta será complicado, aunque con esa ilusión trabajarán todos los equipos. «Pero nuestro mayor éxito sigue siendo la afición y todos esos patrocinadores, pequeños y grandes, que invierten en Cangas y en su deporte», concluye Óscar Fernández.

Todo esto constituye el patrimonio del Cangas, tanto el material como el intangible, y realmente marca la diferencia. Hay pocos clubes con tantas temporadas en la élite del balonmano español y para poder mantenerse en ese lugar de privilegio hay que contar con una bases y unos cimientos bien sólidos. Y eso es algo que al Balonmán Cangas no le faltará nunca.