Rafa Villaverde: «Ascender no era el objetivo, pero nos lo merecíamos»

«Competimos al máximo, dimos lo mejor que teníamos y no hay nada que reprochar a nadie. Luchamos hasta el último minuto y hasta el último penalti, pero los once metros ya son una lotería». Esa es la reflexión que deja el entrenador de la Cultural Deportiva Beluso, Rafa Villaverde, aún con el mal sabor de boca y el dolor de no haber podido certificar el ascenso a la Tercera RFEF en el duelo del domingo ante el Juventud de Cambados. El técnico subraya el valor de lo conseguido por los suyos, pero también asume que «hemos luchado por subir y ese no era el objetivo, aunque lo merecíamos».

Y es que lo que estuvo a punto de conseguir el Beluso era un sueño, pero también una auténtica proeza: plantarse en la Tercera RFEF dando el salto desde Primera Autonómica en tan solo dos años, con un proyecto humilde en lo económico y compitiendo de tú a tú con los grandes trasatlánticos que navegan por la Preferente Galicia Sur. «Tenemos un equipo joven, con muy pocos futbolistas con experiencia en la Preferente, y hemos conseguido competir desde el primer partido de Liga hasta el último», recalca el preparador, que también tiene muy claro cuál ha sido el secreto del éxito de los suyos. «El grupo. Es algo esencial y el que tenemos aquí es espectacular. La fe que han mostrado siempre en el plan de partido, han ido siempre al cien por cien con lo que proponemos. Esto es lo que nos ha hecho diferentes», sentencia.

La afición del Beluso llenó el campo el domingo. / Santos Álvarez

Esa creencia en las propuestas que llegaban desde el banquillo se extendía a las propias posibilidades del equipo. «Hemos competido en campos de clubes que nos triplicaban el presupuesto y hemos creído en la victoria. Luego puede pasar cualquier cosa, pero lo primero es creer que puedes hacerlo», afirma Villaverde.

Lo cierto es que ni los más optimistas podrían haber imaginado una temporada así. Mucho menos viendo cómo el capítulo de fichajes se restringió prácticamente a bucear en categorías inferiores. Así llegaron Raúl Paredes y David Parada del San Adrián, así como Bruno del Campolameiro (todos ellos desde la Primera Autonómica); Josepa (Sanxenxo) y Jardí (Andalucía) desde la Segunda, y Cadabón (Cruceiro) desde la Tercera Autonómica. Los únicos que escaparon a esta tendencia fueron Bermu (Moaña, en Preferente) y Aitor Aspas (Coruxo), que firmó por amistad con Villaverde con una cláusula liberatoria para categoría superior que ejerció en enero para fichar por el Alondras.

Santi presiona a un jugador del Cambados. / Santos Álvarez

Pero a pesar de ser un outsider, el Beluso hizo una primera vuelta descomunal, con 38 puntos y el título honorífico de campeón de invierno. Por entonces tenía 11 puntos de ventaja sobre la sexta plaza, la primera de las que se quedaban fuera de la promoción.

La segunda vuelta ya fue otro cantar. Los buenenses fueron perdiendo gas, pero supieron administrar su renta para certificar su presencia en los playoffs y pelear por subir. «¿Si se nos hizo larga la temporada? Sin duda. Somos una plantilla corta, con gente como Lope o Rocha, que ha tenido que superar los 3.000 minutos de juego, en muchos partidos apenas hemos podido hacer uno o dos cambios...», señala Villaverde, que añade que «en la segunda vuelta fue tremendo, recuperábamos a uno y caía otro. La dinámica no era la mejor con tan poca gente».

Sin Aspas el club tuvo que acudir nuevamente al mercado para conseguir los refuerzos necesarios. Llegaron Ortube (Coruxo), y posteriormente Abraham (Vilalonga) y Freire (Alondras), todos ellos sin apenas haber dispuesto de minutos en la temporada. El Beluso acabó con ellos la Liga y superó la primera eliminatoria de la promoción ante el Sofán (0-0 fuera y 2-0 en casa) antes de toparse con el Cambados. Tras el 1-1 de la ida llegó la vuelta el domingo en As Laxes. «Estuvimos muy bien en la primera parte pero en la segunda ellos tuvieron el partido más hacia su lado», reconoce. «Fue una pena no aprovechar esa superioridad», sentencia.

Una plantilla muy revalorizada a la que no le faltan ofertas

La extraordinaria campaña del Beluso, auténtico equipo revelación de la Preferente Galicia Sur, ha situado al club presidido por Toñín Castro en primer plano, con todo lo que ello supone. Más allá del orgullo por lo conseguido, el problema vendrá ahora, con jugadores e incluso el técnico, Rafa Villaverde, en la órbita de equipos más poderosos en la Preferente o incluso de categoría superior.«Está claro que muchos futbolistas se han revalorizado. Para los que venían de categorías más bajas tenían una oportunidad para reivindicarse como jugadores. Muchos han dado un paso adelante», reflexiona el técnico de los buenenses.

Varios son los nombres que tienen anotados los ojeadores. Uno de los más obvios es el del central Lope, con pasado en el Alondras, y que viene de completar un año espectacular. El propio Cambados ya tomó nota de su actuación tras el partido del domingo. Otro de los que han destacado ha sido el mediocentro Bruno, director de orquesta de los de O Morrazo, pero la nómina puede extenderse a muchos más, como su máximo goleador, Pasto, o los Santi, Millán, Álex, Jardí o Joel Rocha, indiscutible desde que llegó del Silva.