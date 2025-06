El Frigoríficos cierra el fichaje del lateral hispanocubano Ángel Rivero

El lateral derecho Ángel Rivero se ha convertido en la sexta incorporación del Frigoríficos del Morrazo de cara a la próxima temporada. El jugador hispanocubano, de 32 años de edad, procede del Logroño La Rioja y cuenta con una notable experiencia en la Liga Asobal Plenitude después de haber pasado las últimas cuatro campañas en las filas riojanas y las cuatro anteriores en el Benidorm, adonde llegó procedente del Horta portugués. El veterano primera línea, que fue internacional con la selección centroamericana, ha disputado un total de 178 encuentros en la máxima categoría del balonmano español, anotando 428 dianas.

Rivero llega a Cangas como petición expresa de Quique Domínguez y con el aval de aglutinar experiencia y capacidad de liderazgo. Pero quizás la mayor virtud del hispanocubano es su polivalencia. Con 1,87 metros de estatura y 115 kilos de peso es un notable defensor, mientras que en el apartado ofensivo sabe explotar su potencia en el uno contra uno y en el lanzamiento casi tanto como su capacidad de juego. Llega para reemplazar a Rubén Río y para compartir posición con Martín Gayo.

«Ángel es un jugador con muchísimo talento y experiencia. Su llegada confirma la apuesta del club por conformar un plantel competitivo y equilibrado», señala el director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, que también añade que «su conocimiento de la Liga va a permitir que se acople perfectamente a la dinámica del equipo». Por su parte, el ya nuevo jugador del Frigoríficos asegura que «venir a Cangas me parece una gran oportunidad. Después de cuatro años en Logroño era el momento de cambiar y ya tengo ganas de empezar», manifiesta.

Rivero trata de frenar a Mads Thymann en el choque entre Cangas y Logroño en O Gatañal la pasada temporada. / Santos Álvarez

Rivero se reencontrará en el vestuario con su compañero de Logroño Javi García, y reconoce que todas las referencias recibidas del Cangas «fueron positivas», al haber compartido equipo también con otros dos exjugadores del cuadro cangués como Mario Dorado y Jorge Pérez, ambos ahora en la Liga Francesa. Asume las dificultades de arrancar un proyecto con muchas novedades, pero también apunta que «muchos otros equipos están en un proceso similar, con muchos jugadores saliendo y llegando. Es cierto que al principio puede costar, pero con el tiempo todo irá encajando», explica.

Además, el primera línea hispanocubano se muestra contento con la plantilla que está configurando el Frigoríficos. «Me gusta, estoy con muchas ganas de conocerlos a todos, con alguno he coincidido y quiero empezar ya». Otra de las motivaciones será la de encontrarse con su nueva afición. «Ahora me toca disfrutar a mí y no tenerla enfrente», señala entre risas. «Es una de las mejores aficiones de España, aprieta mucho y aquí siempre era muy complicado jugar», añade.

Quince jugadores confirmados

En O Gatañal Rivero tratará de encontrar la continuidad que le ha faltado en las dos últimas temporadas en Logroño. En la recientemente finaliza solo disputó 18 encuentros para marcar 19 goles. En la anterior jugó 13 con 29 dianas. «Es verdad, las lesiones me han pasado factura, pero espero haberlas dejado atrás», afirma.

Con Rivero la plantilla del Cangas queda prácticamente perfilada con los porteros Suljevic (Izvidac), Javi Fernández y Mateo Pallas; los centrales Santi López y Manu Pérez; los extremos Arnau Fernández, Arón, Gallardo y D’Antino (Atlético Valladolid); los pivotes Quintas, Javi García (Logroño) y Pablo Castro (Anaitasuna); y los laterales Rivero (Logroño), Gayo y Ludman (Neka). Falta por confirmar oficialmente el fichaje ya cerrado de Samu Pereiro y quedaría última contratación, la de un lateral izquierdo con un perfil más ofensivo.