El Frigoríficos cierra el fichaje del lateral húngaro Marcell Ludman

El lateral húngaro Marcell Csaba Ludman se ha convertido en la quinta incorporación del Frigoríficos del Morrazo de cara a su nuevo proyecto, que estará dirigido desde los banquillos por Quique Domínguez. El club cangués ha hecho oficial la llegada de este joven jugador de 22 años de edad (nació el 29 de noviembre de 2002) y 2,02 metros de estatura, en cuyo currículum se incluye un quinto puesto con sus selección en el Europeo Sub 20 de 2022, y el subcampeonato del Mundial Sub 21 disputado en 2023 en Alemania y Grecia. En este último torneo anotó 8 goles compartiendo vestuario con una de las mejores generaciones del balonmano magiar de los últimos tiempos, con nombres como los de Fazekas (Wisla Plock), Lukacs (Elverum), Imre (Kiel), Ilic (Hamburgo) o Pergel (Logroño).

El ya nuevo jugador del Cangas firma por dos temporadas y destaca por su imponente físico, que lo convierte tanto en una amenaza en el lanzamiento exterior como en un poderoso activo en el centro de la defensa, posición que era necesario reforzar tras las salidas de Fodorean o Sherif. “Este fichaje es una apuesta clara por la filosofía del club, talento nuevo con proyección y con capacidad de sumar desde el primer momento. Viene para aportar tanto en defensa como en ataque, algo fundamental en esta nueva etapa”, señala el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández, que añade asimismo que el húngaro “no solo nos va a dar centímetros, sino también carácter e intensidad en un puesto en el que perdemos a jugadores clave”.

Ludman procede del Neka Handball Academy de su país natal, pero ha tenido una larga trayectoria a pesar de su juventud que lo ha hecho pasar por el Ferencvaros, los equipos B y A del Pick Szeged o el Féjer BAL Veszprem, con el que llegó a disputar competición europea anotando 14 goles. También pasó por la academia de formación del Balatonfüred, dirigida por un ex del Cangas como Akos Kis, que ha avalado plenamente su contratación.

Ludman en una imagen promocional con el Neka. / FDV

“Jugar en Cangas es una gran oportunidad para mí y la realización de un sueño que tenía desde niño: jugar en el extranjero”, asegura el jugador magiar, antes de añadir que “siempre quise vivir una experiencia fuera de Hungría, y cuando supe del interés del Cangas acepté la oferta de inmediato. Estoy muy feliz de unirme a este equipo”. Y es que Ludman se reconoce un seguidor de la Liga Asobal. “Llevo tiempo siguiendo el balonmano español. Hay varias razones por las que siempre me gustó: la intensa atmósfera de los partidos me atrapó desde el principio y además tengo amigos que juegan en España y siempre me hablaron muy bien de la liga”, “manifiesta.

Se define como “alguien que nunca se rinde. Me encanta este deporte y trabajo cada día para ser mejor. En ataque mi principal arma es el lanzamiento exterior y en defensa suelo jugar en la posición de central, de tres”, y subraya que “con mi espíritu de equipo y mentalidad luchadora haré todo lo posible para ayudar al Cangas a ganar el mayor número de partidos”.

Ludman se une, de este modo, al meta Haris Suljevic (Izvidac), al extremo Nicolo D’Antino (Atlético Valladolid) y a los pivotes Javi García (Logroño) y Pablo Castro (Anaitasuna) como fichajes confirmados por el club cangués. De este modo, la plantilla quedaría conformada momentáneamente por los porteros Suljevic, Javi Fernández y Mateo Pallas; los extremos Gallardo, D’Antino, Arón y Arnau; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; los centrales Santi López y Manu Pérez; y los laterales Gayo y Ludman.

A ellos se sumará Samu Pereiro, a quien el Cangas tiene atado a falta de confirmarlo oficialmente y dos nuevas incorporaciones, que serán un lateral izquierdo y un lateral derecho, habida cuenta de que todo apunta a que Rubén Río, intervenido quirúrgicamente de su rodilla antes del final de la Liga, no continuará la próxima temporada en O Gatañal.