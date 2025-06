José López, el hombre gol

La temporada 2024/25 ha vuelto a coronar al extremo del Bueu Atlético José López como el máximo goleador de todas las categorías del balonmano español: un total de 258 goles en 29 encuentros, a una media de casi 9 por partido. Y eso que no pudo jugar la última jornada debido a una lesión en el tobillo izquierdo de la que todavía se está recuperando. Es la segunda vez que logra este hito, siempre defendiendo la camiseta del conjunto bueués. «Es un orgullo, tanto para mí como para el club. Pero no pasa de ahí: no hay ningún premio, es simplemente algo honorífico y simbólico», cuenta con un punto de humor el jugador, de 27 años. Eso sí, lo que tiene claro es que «cambiaría ese récord por la posibilidad de jugar la fase de ascenso con el Bueu».

La consecución de este hito es un reflejo de la excelente temporada del conjunto entrenado por Luis Montes, que hasta el tramo final de la competición de Primera Nacional estuvo peleando por ocupar la segunda plaza. «Ser el máximo goleador de la competición al final está muy relacionado con la forma de jugar del equipo. Con Luis tenemos un estilo de juego basado en la velocidad y muy volcado en los extremos. Y al final también ayuda el hecho de lanzar los 7 metros», explica José López.

La temporada dejó algunas estadísticas sorprendentes, como los 19 tantos que consiguió en el partido de la primera vuelta contra el OAR A Coruña, el equipo más potente de la categoría y que solo perdió cuatro encuentros en toda la liga. «Creo que en esta categoría nunca había marcado tantos goles. Lo único malo es que no nos sirvió para ganar. Pero al menos en el encuentro de vuelta en Bueu nos pudimos desquitar al marcar un lanzamiento de 7 metros con el tiempo cumplido que nos valió para ganar», recuerda. Obviamente el encargado de lanzar ese penalti fue el propio José López y significó el 33-32 definitivo. «Fue un resultado que nos dio ánimo y que nos ayudó a llegar al tramo final de la liga con la posibilidad de pelear por la fase de ascenso. Si al principio de temporada nos dicen que vamos a estar peleando por este objetivo hasta el final creo que cualquiera lo hubiese firmado», cuenta el extremo bueués.

José López, con la pelota, en una acción del partido del Bueu Atlético ante el Tacoronte. / Santos Álvarez

El rendimiento del Bueu Atlético en la recién finalizada temporada es un acicate para la próxima, aunque el jugador cree que el año que viene el grupo va a ser más duro. «Hay que tener en cuenta que bajan de la División de Honor Plata el Novás y el Lanzarote, con lo que habrá equipos con mayor potencial económico», advierte López.

El Bueu Atlético no puede competir a nivel económico con otros equipos de la Primera Nacional y mucho menos de categorías superiores. Pero es un destino atractivo. «La clave es el equipo, somos como una familia y todos nos llevamos muy bien. Hay jugadores como Roque, Brais o Gándara que podrían estar jugando en otros clubes, pero que al final valoran el ambiente que hay en Bueu y eso ayuda mucho al rendimiento del equipo», concluye José López.