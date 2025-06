D'Antino: "Estoy muy contento de llegar a un sitio en el que se respira balonmano"

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado la contratación del extremo derecho Nicolo D’Antino, que procede del Atlético Valladolid y que se convierte, de este modo, en el tercer fichaje del proyecto de Quique Domínguez para la próxima temporada tras los del portero montenegrino Haris Suljevic (Izvidac) y del pivote Javi García (Logroño). El jugador italiano, de 25 años de edad, cuenta a pesar de su juventud con una dilatada experiencia en España, adonde llegó en la temporada 2018-2019 procedente del Pallamano Fassano de su país natal. Militó cuatro temporadas en el Viveros Herol Nava (una en la División de Honor Plata y las tres restantes en Asobal) y otras tres en el Atlético Valladolid. En la Liga Asobal Plenitude ha anotado 461 goles en 135 encuentros. En la recién finalizada campaña ha marcado 76 en 21.

«Estoy muy contento de fichar por el Cangas porque es un sitio en el que se respira balonmano. Es un club histórico. He visitado muchas veces O Gatañal y siempre he disfrutado muchísimo por el ambiente, así que no me imagino cómo debe ser jugar como local con el apoyo de la Marea Azul», manifestó el jugador italiano todavía en tierras vallisoletanas, en donde prepara la fase final de la Copa del Rey. «Por mi manera de jugar y vivir el balonmano creo que voy a encajar bien», añade.

"Un reto nuevo, con nuevas motivaciones"

El jugador italiano asume que se incorpora a un proyecto con muchas novedades, pero lo ve como «un reto, con nuevas motivaciones y con un entrenador que seguro que llegará con muchas ganas». De hecho, no ve con malos ojos la presencia de Quique Domínguez en el banquillo cangués, al ser un técnico amante del balonmano de equipo y del juego con los extremos. «Es cierto que en sus equipos los extremos participan y eso me gusta, siempre me gustó el juego que hacía el Anaitasuna», afirma el ya nuevo jugador del Balonmán Cangas.

D’Antino mide 1,70 metros y pesa 72 kilos, y destaca principalmente por su velocidad en las transiciones, además de por la calidad en la finalización. En Valladolid es uno de los especialistas en los lanzamientos de siete metros junto a Álvaro Martínez. Y defensivamente compensa su evidente falta de centímetros con mucha garra y anticipación. El director técnico del Cangas, Óscar Fernández, lo define como «un jugador de mucha calidad que viene a aportar mucho a la plantilla, destacando por su velocidad para salir al contraataque. Es un fichaje que nos ayuda a seguir creciendo con este proyecto que seguro que dará muchas alegrías a O Gatañal”.

El extremo sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha en febrero de 2024, una lesión de la que está plenamente recuperado, tal y como demostró en la segunda vuelta del campeonato. «La rodilla está muy bien. Al principio no acababa de encontrarme, pero ya he cogido la forma que quería. Y en verano tendré tiempo de seguir dándole caña», afirma.

D’Antino es uno de los estandartes de un balonmano, el transalpino, que comienza a estar de moda tras su buen papel en el último Mundial. «Llevábamos ya unos años trabajando muy bien pero sin conseguir los resultados por detalles o mala suerte. Ahora todos se están dando cuenta de que en Italia hay buenos jugadores», sentencia con orgullo.

Quique Domínguez cuenta ya con 12 jugadores para la próxima campaña

D’Antino llega a Cangas como recambio de Javier Azurmendi, que anunció sorpresivamente su retirada del balonmano en activo hace días, a pesar de que le restaba aún un año de contrato con el Frigoríficos del Morrazo. Con el fichaje confirmado del italiano y los anteriores de Haris Suljevic y Javi García, Quique Domínguez dispone ya de un total de 12 jugadores para la próxima temporada. Así, la portería canguesa ya está cerrada, con el internacional montenegrino Haris Suljevic completando la apuesta por la cantera gallega con Mateo Pallas y Javi Fernández. Los extremos también están completos, con una zona izquierda en la que están Arnau Fernández y Arón Díaz, y una derecha en la que comparten posición Gallardo y D’Antino. En la recámara están dos jóvenes valores llamados en principio a alternar filial y primer equipo como son Gael Blanco y Martín Fuentes.

En la posición de pivote están dos especialistas, uno defensivo como el capitán Quintas y otro ofensivo como Javi García. Y para la primera línea los tres efectivos que hay son el central Manu Pérez, el zurdo Gayo y el todoterreno Santi López.

La dirección deportiva del Cangas continúa trabajando activamente para cerrar más incorporaciones. Más allá de la necesidad de contratar a un tercer pivote, las necesidades están focalizadas en la primera línea, con al menos cuatro incorporaciones pendientes. A la espera de lo que suceda con Rubén Río el club necesita un lateral derecho que acompañe a Gayo y al menos dos laterales izquierdos. También se busca un central para compartir responsabilidades con Pérez.