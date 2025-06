Samertolaméu regresa a sus orígenes

Volver a las raíces y beber en su históricamente prolífica cantera son las bases del nuevo proyecto de la Sociedad Deportiva Samertolaméu, que, de la mano de Alberto Hermo, intentará ubicarse de nuevo entre los equipos punteros de la Liga Gallega de Traineras. Después de haber salvado un año complicadísimo gracias a la inestimable ayuda de sus veteranos, el nuevo técnico asume el encargo de rearmar el equipo en base a la cantera. Y así lo ha hecho, con una escuadra de 19 fichas con dos patrones, en la que destacan 13 canteranos, «de ellos nueve con menos de 24 años», tal y como destaca Hermo tras la presentación del equipo ayer en la torre de Meira.

«La idea es hacer un proyecto sólido con la gente de la casa. De hecho, en el Nacional de trainerillas remamos con tres sub 23 y un patrón de 14 años», señala el técnico, que asume que se ha comenzado a construir un equipo casi desde cero, aprovechando los jóvenes del año pasado y recuperando a remeros que lo habían dejado por una u otra razón.

Plantilla de la SD Samertolaméu para la presente temporada de traineras. / FDV

De este modo, vuelven dos hombres con vitola de ACT como Nico Boubeta y Daniel Folgada (procedentes de Cabo da Cruz), y se ha fichado a Dani Rúa (Tirán), Javi García y José Antonio Hermo (Rianxo). El capítulo de retornos incluye asimismo a deportistas que se tomaron un año sabático como es el caso de Ismael Rúa o un clásico como Victor Rodríguez, además de Hugo Paz, Jorge Núñez o Pablo Piñeiro. No hay que olvidar al propio Hermo, que alternará las funciones de técnico y remero.

Un momento de la presentación del equipo de Samertolaméu en la torre de Meira. / Santos Álvarez

«El hecho de tener a gente con experiencia en la ACT te da un aura mayor, pero hay que tener los pies en el suelo», advierte, recordando que buena parte de las incorporaciones llegan tras un año parados. «El rendimiento no es malo, pero todo requiere de un proceso, hay un modelo de remada diferente y queremos ir sobre seguro», afirma. Eso sí, Hermo no esconde que es ambicioso y «queremos competir, estar al máximo nivel. Es la realidad y no queremos escondernos».

La meta pasa por pelear entre los cuatro primeros, «sin presión, eso sí». Aunque también tiene claro que el candidato número uno al título no es otro que Chapela. «Ellos tampoco se van a esconder. Son un proyecto ambicioso, han hecho un invierno muy bueno y son los favoritos», asegura. Pero también reconoce que Tirán, su gran rival, «está un punto por encima de nosotros, sobre todo en cuanto a contar con remeros experimentados. Han tenido unos resultados muy buenos en barcos cortos y tienen un barco más sólido». Eso sí, el hándicap de Meira será su gran ventaja de cara al futuro, «el remar la mayoría de regatas con ocho o nueve remeros de menos de 24 años».