El Cangas muta a juez del descenso

«En años anteriores hemos dependido de los resultados de otros equipos y ahora es cuando nos toca cumplir a nosotros». Así resume el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, la situación en la que su equipo afrontará la última jornada de la Liga Asobal Plenitude, con el Anaitasuna como rival. El Cangas se ha convertido en uno de los jueces del descenso, una pelea en la que están implicados hasta cinco escuadras –los pamplonicas, además de Benidorm, Huesca, Puente Genil y Guadalajara– y en la que, por una vez, se libran los de O Morrazo. La historia de los cangueses ha dado un giro de guión.

«Nosotros tenemos que ser lo más profesionales posibles y hacer el mejor partido que podamos», señala el madrileño, que asume que la relajación de los suyos podría ser, paradójicamente, un factor que jugase a su favor. «Es un partido trampa, exactamente igual al que jugamos en casa hace dos temporadas ante el Huesca», recuerda. Entonces el Frigoríficos buscaba un triunfo para eludir el descenso, con un ojo puesto en el duelo directo Guadalajara-Sinfín. «Ellos no se jugaban nada, Tercariol hizo un millón de paradas y ellos jugaron muy sueltos. En mi opinión veremos este tipo de encuentro, con ellos obligados a ganar y nosotros jugando sueltos», vaticina. Ese encuentro finalizó en empate (28-28) y con el triunfo del Sinfín en Guadalajara, el Frigoríficos acabaría disputando la promoción frente al Málaga.

Eso sí, Moyano reconoce las dificultades de preparar a nivel mental un encuentro en el que el Cangas ya no se juega nada. Si ante el Benidorm lo emocional cobró mucha fuerza por lo que tenía ese duelo de despedida para muchos jugadores, en esta semana la sensación de haber cumplido ya con la temporada es evidente. «Otros años era más fácil, por la situación de los equipos contra los que jugábamos, que no era tan complicada», señala, antes de reconocer que «en esta ocasión he tenido que tirar yo más de la manta, porque parece que hay la sensación de estar ya en la playa, aunque reconozco que es difícil mentalizarse».

Con todo, el técnico madrileño confía en ver una buena versión de los suyos, la del equipo competitivo de toda la temporada, si bien también matiza que el rendimiento numérico a domicilio ha dejado bastante que desear. «Iremos al cien por cien a Pamplona, pero será un encuentro complicado por nuestra trayectoria, porque solamente hemos logrado tres puntos fuera de casa en toda la temporada. O lo que es lo mismo, hemos perdido 12 partidos», reflexiona. Un empate en la primera jornada de Liga Asobal Plenitude ante el Atlético Valladolid y una victoria en Guadalajara es el discreto balance cangués lejos del amparo del pabellón de O Gatañal.

Duelo Moyano-Domínguez antes del cambio de banquillos

Eso sí, Moyano utiliza la misma argumentación que ya empleaba en los años en los que el Cangas estaba inmerso en la lucha por la salvación. «Ni nosotros hubiésemos descendido por lo que pasase en esos partidos ni pasará ahora», apunta, en clara referencia a que los «culpables» de lograr la salvación o de caer en el descenso no son otros que los propios implicados y no las escuadras rivales.

Será el último encuentro de Nacho Moyano en el banquillo del Frigoríficos del Morrazo, tras haberse despedido de O Gatañal el domingo pasado, con el aliciente de que enfrente se sentará Quique Domínguez en el del Anaitasuna. Ambos intercambiarán puesto a la conclusión de la temporada, el pontevedrés a Cangas y el madrileño a Pamplona. Medirse a su próximo equipo no le ha supuesto a Moyano una dificultad especial. «Pensaba que iba a ser mucho más difícil de lo que realmente está siendo. La rutina es la misma, con la única novedad de que les hemos dado un día más de descanso a los jugadores», manifiesta.