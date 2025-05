El Bar Moaña iguala con el Casa Adriano, que sigue líder

Bar Moaña/Pazo A Toxeiriña/Etéreo Dj’s y Casa Adriano firmaron tablas (4-4) en el encuentro de la jornada en la Copa de Primera de la Liga Gallaecia Moaña, un resultado que permite a los segundos mantenerse en el liderato con 25 puntos y a su rival caer a la tercera posición con 22. El Getelec Soluzión Enerxética, por su parte, venció por 4-2 al A Centoleira/AP Training y se pone con 24, a un solo punto del liderato. El A Centoleira, por su parte, es cuarto con 19.

El resto de resultados de la jornada fueron los siguientes: Electricidad Bermúdez 2-Decoraciones Fernández 1; Northcoast Barbershop/Orquesta Magos 4-Academia Bacardi 2; Crispametal/Celta Motor 4-A Camelia/A Carriola 2; y Fulming Royal 3-Persianas Morrazo 0.

En la Copa de Segunda los marcadores fueron estos: Goldlive Fitness Center 3-Tiembla Maruxa 0; Galitrips/Bruno The Rock Barber 6-Kanillas Athlétic 0; A Chalana de Kuman 2-Rápido de Jalleira 1; RCF Fisioróber 4-Retoral/Piscis/Chiringuito Borna 4; e Inmobiliaria Grupro 2-Máikel and Best Sport 4. La clasificación está encabezada por el Galitrips con 25 puntos, con el Goldlive segundo con 21 y el Máikel&Best Sport tercero con 18. El Tiembla Maruxa es cuarto con 17 puntos.