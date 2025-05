La SD Tirán quiere recuperar el pulso

Recuperar el pulso competitivo y volver por sus fueros, peleando por las primeras plazas de la Liga Gallega de Traineras. Ese es el objetivo con el que parte la Sociedad Deportiva Tirán en una temporada marcada por el elevado número de fines de semana con una única regata –lo que limitará las rotaciones– y en la que Chapela parte como gran favorita. Así al menos lo cree David Costa, el nuevo responsable técnico de los de O Con, que, con todo, cree que «las tres primeras regatas son las que marcarán la Liga este año».

Y es que, por mucho que los resultados hayan sido satisfactorios para los moañeses en bateles y trainerillas, la trainera es otra cosa. «Todos esperamos estar entre los dos o tres primeros, pero hay que ser precavidos e ir poco a poco. Debemos tener cautela, porque aunque el trabajo de invierno se hizo bien, los resultados también dependen de los demás. Hasta estar en regata no sabremos nuestro nivel», afirma el preparador.

Chapela, rival a batir

Eso sí, no duda en que el rival a batir será Chapela. «Es el equipo en teoría más fuerte, mantiene el bloque cuatro o cinco años con Zunzunegui y esta debe ser su temporada», afirma. Tras ella ve a un grupo de equipos «entre los que estamos nosotros, Samertolaméu y Castropol». Eso sí, la competición será muy diferente porque con una sola regata en la mayoría de fines de semana «tampoco se necesita tener un gran equipo, no habrá muchos cambios en comparación con si tuvieses que remar sábado y domingo», argumenta.

Plantilla de la SD Tirán para la temporada 2025. / FDV

De la plantilla que ha formado se muestra bastante satisfecho. «Es cierto que falta gente con respecto al año pasado, pero estoy muy contento con él, es un equipo muy peleón. Si me diesen a escoger, me quedo con ellos al cien por cien», señala. Serán 19 remeros y dos patrones, que «para una Liga de 12 regatas está muy bien». Costa no duda cuando se le pregunta qué echa en falta. «Continuidad, porque hemos tenido poco tiempo. En trainerillas y bateles hemos dado el nivel», dice, antes de añadir que una de las grandes ventajas de los suyos es que «tenemos mucho margen de mejora. No llevamos años como otros, solo siete meses y hay posibilidades de seguir avanzando».

Más allá de las variaciones en cuanto a efectivos –se han ido hombres como Samuel Lago, Dani Fernández, Manuel García o Kevin González– el trabajo de acoplamiento deberá centrarse también en la remada, que ha variado notablemente con respecto a la del año pasado. «Yo busco una remada con un poco más de trabajo de pierna y espalda y menos brazo, que el equipo vaya juntito», señala. El objetivo está claro, paliar la ausencia de vatios con una mejoría técnica. «Esto nos permite mitigar la falta de fuerza, podemos suplirlo con esto, pero hace falta tiempo para conseguirlo», sentencia.

Nueve fichajes para completar el bloque de la pasada campaña

El club de O Con ha sabido moverse en el mercado para buscar los refuerzos necesarios para complementar a una plantilla que mantiene el bloque de remeros de la pasada temporada. De este modo, Costa contará con la veteranía de Nando Rúa, toda una institución del remo en banco fijo.

Además, han llegado también Rubén García desde el Club do Mar Bueu, y Celso y Juan Davila desde Cesantes, además de Marcos Molanes, Sebas Corbacho y Hugo Bóveda y del patrón Isidro Freire.