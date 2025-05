Javi García: «Voy con muchas ganas a Cangas, a un proyecto nuevo e ilusionante»

La reconstrucción del Frigoríficos del Morrazo ya está en marcha. El club cangués ha colocado la segunda piedra del nuevo proyecto que dirigirá Quique Domínguez desde los banquillos tras la incorporación hace semanas del portero internacional montenegrino Haris Suljevic. El elegido no es otro que el pivote de 29 años y 1,94 metros Javi García, que ficha por una campaña procedente del Logroño La Rioja, y que cuenta con una notable experiencia en la Liga Asobal Plenitude, como atestiguan los 365 goles anotados en la máxima categoría a lo largo de su carrera deportiva.

«¿Que por qué he fichado por el Cangas? ¿Y por qué no?», bromea el ya nuevo jugador del cuadro cangués. «Tengo muy buenas referencias. Conozco a Felipe [Verde, segundo entrenador de los cangueses], que me ha hablado maravillas y cada vez que he ido allí ves el pabellón lleno, con una afición increíble. Ojalá todos los equipos de la Asobal tuvieran eso», manifiesta, antes de añadir que «para mí es una gran oportunidad que un histórico del balonmano español se interese por mí». Y sentencia subrayando que «es el lugar perfecto para seguir creciendo como jugador».

Javi García se formó en las filas del Ademar de León, con quien debutó en la Liga Asobal antes de firmar con Lanzarote y Santoña. Su eclosión la vivió en el Villa de Aranda, en el que estuvo tres temporadas, con una última (la 2021-2022) en la que fue uno de los máximos realizadores del campeonato, con 152 dianas y una media de 4,61 por partido. De allí saltó al Logroño, en el que ha militado los tres últimos años con una progresión ascendente. En los dos primeros anotó 59 y 53 goles, respectivamente, y en la actual lleva 82 a falta de un encuentro para cerrar el campeonato.

El pivote leonés asegura llegar ilusionado a un proyecto muy renovado. «Han cambiado muchas cosas, también el entrenador, después de los seis años de Nacho Moyano, que ha hecho un gran trabajo. Pero llega Quique Domínguez, que conoce bien el club y el Cangas ya tiene una buena base», afirma. Por edad y experiencia Javi García pasará a ser uno de los veteranos del vestuario, algo que no le disgusta. «Voy con muchas ganas e ilusión para un proyecto nuevo, con metas diferentes a las de Logroño, pero igual de ilusionante. Ya tengo ganas de empezar», manifiesta.

El perfil de Javi García es el de un pivote con un tremendo talento ofensivo, con una notable capacidad para el desmarque, pero, sobre todo, para el juego de dos para dos. Si Sherif destacaba principalmente por su polivalencia en ambos lados de la cancha y por su fuerza, el leonés es un jugador con mayor riqueza en el apartado táctico y un especialista ofensivo. Él asume ese rol, pero se muestra dispuesto a complementarlo con trabajo defensivo, una parcela que no toca desde sus tiempos en el Ademar. «El balonmano cada vez va evolucionando más hacia los atletas que a los jugadores de balonmano. Yo prefería el de antes, pero hay que adaptarse, y mi intención es poder ayudar también en defensa. Me esforzaré más para poder colaborar también ahí», razona.

Otra de las cuestiones que han pesado en la decisión de Javi García ha sido el de poder disfrutar de una afición «que me ha tocado sufrir todos estos años». En este sentido reconoce que «a mí me tira mucho la de Aranda porque pasé allí tres años, pero ellos y la del Cangas son las mejores de Asobal de lejos, porque no solamente los notas en casa sino que incluso viajan con el equipo». Relata que «fui a ver el Aranda-Cangas y allí estaba la afición canguesa, es increíble». Y regala una reflexión. «Sabiendo que tienes el apoyo de toda esa gente tú dejas de pelear solo por dos puntos, sino que se convierte en algo más personal, en que debes corresponderles a todos los que te animan».

«Esta incorporación es una declaración de intenciones», asegura el club

Para el Cangas el fichaje de Javi García es diferencial, al considerarlo uno de los grandes pivotes de la Liga Asobal y un refuerzo de auténtico lujo. «Traer a un jugador como Javi García es una declaración de intenciones. Estamos construyendo un proyecto ambicioso, sin perder nuestra identidad», afirma el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández. Su anuncio pretende, asimismo, amortiguar el aluvión de bajas sufrida por el equipo cangués de cara a la próxima campaña, hasta nueve confirmadas: los porteros Jorge Pérez y Luka Krivokapic; los pivotes Essam y Sherif; el central Toth; el extremo Azurmendi; y los laterales Fodorean, Brais y Mads Thymann.

Con Quique Domínguez en el banquillo, hasta el momento la plantilla de la próxima campaña cuenta con los porteros Suljevic, Mateo y Javi Fernández; los centrales Santi y Manu Pérez; el lateral Gayo; los extremos Arón, Gallardo y Arnau; y los pivotes Quintas y Javi García.