«Necesito tiempo para mí y para mi familia “

Su retirada con apenas 23 años ha sido la sorpresa negativa en el capítulo de bajas en el Cangas, pero Javier Azurmendi prioriza su vida personal al apartado deportivo.

-¿Cuál es la razón de haber tomado esta decisión?

-Pues que no tengo mucho tiempo para mí y para mi familia. Mi padre está mal, soy de Lalín y apenas puedo estar allí. Necesito tiempo para mi familia y estudios.

-Supongo que es una decisión que lleva tiempo meditando.

-Ya lo pensé el año pasado. Fue un cambio grande, pasar a entrenar todos los días, con los fines de semana ocupados. Decidí seguir un año más y al final me ha ido muy bien deportivamente, jugando muchísimo y por esa parte estoy contento.

-Sí, porque viene de hacer la mejor temporada de su vida y de asentarse en el primer equipo.

-Claro, es una pena, porque he disfrutado mucho esta temporada, me llevo muy bien con los compañeros... Pero llevo ya unos cuantos años jugando al balonmano y no es la primera vez que lo quiero dejar.

-El club incluso intentó renovarlo y subirle el sueldo, algo que debe llenarlo de orgullo.

-Por eso estoy contento, por haber hecho una temporada que ni siquiera yo mismo le esperaba, pero confié mucho y pensé que era un año para demostrar cosas.

-Al menos puede despedirse con la permanencia cerrada.

-Sí, eso me hace feliz. La pena fue no haber acabado el otro día en casa con una victoria, pero al menos nos libramos del playoff de descenso después de dos años jugándolo. Eso ya es un alivio. De hecho acabó el partido y aún estábamos haciendo cuentas.