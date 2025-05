Rafa Villaverde: «El empate es bueno, pero la eliminatoria está muy abierta»

El entrenador de la Cultural Deportiva Beluso, Rafa Villaverde, da por bueno el empate cosechado ante el Sofán en el encuentro de ida del playoff de ascenso a Tercera RFEF, pero asegura que la eliminatoria «sigue muy abierta y cualquiera puede pasar». El técnico reconoce que traerse de Carballo un resultado que no fuese negativo era «importantísimo, para que tú no tengas que exponer todo y el rival nada. Los dos necesitamos ganar para pasar a la siguiente ronda». O lo que es lo mismo, todo se decidirá en As Laxes, algo que parecía muy claro desde el sorteo.

«Incluso con un 2-0 no sería definitivo. El año pasado lo conseguimos nosotros y al descanso ante el San Martín ya tenían la eliminatoria empatada», recuerda el preparador moañés, que subraya que «esto es un partido a 180 minutos que se iba a decidir en la vuelta». Es más, lo ejemplifica con el resto de encuentros, en donde solamente ve un claro favorito, el Céltiga, tras su victoria por 0-2 ante el Lalín.

Del choque de ida Rafa Villaverde reconoce que los suyos salieron mejor parados de lo que podría haber sido. «Los primeros minutos fueron bastante difíciles, con ellos ganando los duelos y generando ocasiones; solamente les faltó haber concertado alguna», señala. Entre los déficits de los suyos, «la salida de balón y el adaptarnos a las dimensiones del campo y a su intensidad. Sufrimos los primeros 30 minutos», admite. El punto de inflexión fue un gol de chilena anulado a Lope, lo que sirvió para equilibrar fuerzas. «En el segundo tiempo ya estuvo todo más igualado, e incluso la mejor ocasión fue nuestra, en un tiro de Millán solo ante el portero que echó fuera», relata.

Lo que tiene claro Villaverde es que tanto el encuentro del pasado domingo como el de este son un mundo aparte en comparación con los de la liga regular. «El campo está lleno, hay mucho ambiente, más nervios... Es algo completamente diferente», manifiesta. Y dentro de este nuevo ecosistema hay equipos con mayor capacidad de adaptación que otros. «El Sofán tenía gente más acostumbrada a este tipo de situaciones, con muchos jugadores que superaban los 30 años», apunta. Una vez salvado ese primer duelo los buenenses juegan ahora la carta de poder decidir la eliminatoria en casa, en donde su rendimiento ha sido irregular en lo numérico.

Bermu y Dieguito, bajas seguras

«Al principio de la Liga los equipos nos jugaban de tú a tú y hacíamos buenos partidos. En la segunda incluso los equipos grandes venían a cerrarse y a buscar el empate, y en un campo pequeño como el nuestro cuesta generar», explica el preparador de los de O Morrazo. El otro aspecto cambiante fue «el nivel de acierto. En la primera vuelta anotábamos en nuestras primeras ocasiones y los encuentros se abrían. Ante el Atios en la segunda en los primeros 10 minutos pudimos irnos con un 3-0 y al final te marcan ellos el 0-1».

En cuanto a la enfermería, Bermu se perderá el choque del domingo por una lesión muscular que motivó su prematuro cambio en Carballo y se une a Dieguito como baja segura. Raúl Paredes está comenzando a trabajar y Bruno ya jugó los últimos 10 minutos en el duelo de ida.