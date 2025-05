El Cangas y O Gatañal solo saben sufrir

Sufrir forma parte del ADN del Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo y de su afición en O Gatañal. En muchas ocasiones parece que los logros no saben igual si no es a través del sufrimiento y hasta de la agonía. Solo así se puede entender a este equipo, que ayer tenía todo en su mano para amarrar definitivamente la permanencia en la Liga Plenitude Asobal y brindar una gran despedida a los jugadores que dejan el club y a su entrenador, Nacho Moyano, que después de seis temporadas en O Gatañal cambiará de destino. La de ayer está claro que no fue la despedida soñada, con una derrota 29-30 y con un gol sobre la bocina. Aún así Cangas y O Gatañal serán una temporada más territorio Asobal. La incertidumbre de los primeros instantes tras ese resultado se transformó en alegría cuando se confirmó que tanto Puente Genil como Anaitasuna habían perdido sus partidos. Después de dos campañas seguidas disputando la promoción para evitar el descenso esta vez el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro llega a la última jornada completamente salvado y sin ninguna losa.

O Gatañal volvió a llenarse hasta los topes para un partido con evidente sabor a despedida e incluso a fin de ciclo. El Frigoríficos jugaba con la tranquilidad de saber que con un punto le llegaba para asegurar la permanencia y eso restaba dramatismo al encuentro. Un encuentro en el que de principio a fin, y salvo en contados momentos, se jugó a lo que quería Benidorm. El Cangas no fue capaz de imprimir velocidad y vértigo ante un conjunto alicantino que quería mucha más pausa. Tanta que por momentos jugaba andando y casi siempre finalizando sus acciones al borde del pasivo. Pero en todo caso jugaba al son que marcaba su mejor jugador: el central Nacho Valles. Prácticamente él solo, con sus 13 goles (siete de penalti), ganó el partido para los suyos.

Un emocionado Nacho Moyano recibe el homenaje de la Marea Azul al acabar el partido. / Gonzalo Núñez

Al Frigoríficos del Morrazo le pesó la falta de acierto desde los seis metros y en situaciones claras para el atacante. Y si a eso se le suma que ni Luka Krivokapic ni Mateo Pallas tuvieron su mejor tarde en la portería eran demasiadas oportunidades para un Benidorm que llegaba con el agua al cuello. Los cangueses consiguieron irse al descanso con una ventaja de un gol, 14-13, y a la vuelta de los vestuarios Omar anotó el 15-13. Era la primera vez que el Cangas gozaba de una renta superior a un tanto ... y no la volvería a tener.

El partido Frigoríficos del Morrazo-Benidorm en imágenes / Gonzalo Núñez

Los locales mantuvieron la iniciativa hasta que Valles anotó el 18-18. A partir de ese momento el dominio le correspondió al Benidorm y el Cangas ni siquiera fue capaz de aprovechar su superioridad numérica tras las exclusiones consecutivas de Durovic y Zarikos. Una buena parada de Krivokapic a Durovic impidió que Benidorm alcanzase una renta de tres tantos. De un hipotético 22-25 se pasó a un 24-24 gracias a Santi López y a un robo de balón de Arnau que él mismo se encargó de convertir en un gol al contragolpe.

Aún así el Benidorm llevaba la manija del partido y encaró los últimos cinco minutos con todo a su favor: Sempere anotó al contragolpe el 25-28 y los colegiados excluyeron a Thymann por una clara falta. Con todo cuesta arriba el Cangas fue a por todas. Dos goles de Arnau –con un fly que estará entre los mejores de la jornada y de la temporada– y otro de Sherif ponían el 28-28 a un minuto y medio para el final.

Una de las imágenes de la jornada: Marko y Luka Krivokapic, padre e hijo y ayer rivales, se abrazan al acabar el partido. / Gonzalo Núñez

El Benidorm volvió a adelantarse por medio de Hugo Vila y al Frigoríficos le quedaba tiempo para masticar una última jugada para conseguir un empate que le garantizase la permanencia sin depender de nadie más. La acción no salió mal porque Toth marcó el 29-29. Sin embargo, al tiempo reglamentario aún le quedaban unos segundos y un saque rápido y a la desesperada del Benidorm lo culminó Durovic para poner el definitivo 29-30. Una acción muy protestada, en la que el Cangas se quejaba de una falta en ataque.

Las derrotas nunca son dulces, pero la de ayer fue menos amarga porque el resto de marcadores jugaron a favor de un Frigoríficos que llegará a la última jornada salvado.

Un emotivo homenaje para cerrar un ciclo A esta Liga Plenitude Asobal aún le resta un encuentro, pero el de ayer era el último que el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro jugaba esta temporada ante su afición. Al final hubo un emotivo homenaje a toda la plantilla, con especial protagonismo a los jugadores que no continuarán como Brais González, Jorge Pérez, Rares Fodorean o el danés Mads Thymann, que en apenas un año y medio en Cangas conquistó al público de O Gatañal. Especialmente emotiva fue también la despedida de Nacho Moyano, que pone fin a un ciclo de seis campañas en el banquillo del Frigoríficos del Morrazo. La Marea Azul quiso reconocer su incansable trabajo y dedicación al Cangas con un homenaje y la entrega de una serie de recuerdos. Eso sí, el técnico no se libró del irónico cántico de «¡Moyano dimisión!». Otra de las imágenes de la jornada fue un duelo padre-hijo. Marko Krivokapic como entrenador del Benidorm y su hijo Luka como portero del Cangas.