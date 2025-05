El Frigoríficos, a rematar la faena en una tarde llena de despedidas

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro afronta hoy su último partido de la temporada en el pabellón de O Gatañal. Un encuentro que no está cargado del dramatismo de temporadas anteriores, pero en el que el conjunto cangués debe puntuar para amarrar matemáticamente la permanencia en la Liga Plenitude Asobal y eludir la promoción que tuvo que disputar en las dos últimas campañas. En frente tendrá al colista de la competición, un Benidorm que llega herido tras cinco jornadas sin puntuar y que esta tarde en O Gatañal intentará apurar sus opciones. El encuentro se jugará a las 18.00 horas, con el arbitraje de Oyarzun Aylagas y Zaragueta Ruiz y retransmitido por LaLiga+.

Hoy se espera un pabellón de O Gatañal a reventar porque el encuentro de hoy tiene un claro aroma de despedida y fin de ciclo. Después de seis campañas será el último partido de Nacho Moyano en el banquillo del Cangas y hay varios jugadores que la próxima temporada tendrán nuevos destinos: Thymann, Fodorean, Jorge Pérez, Brais González, Krivokapic y hay otros cuyo futuro también parece lejos de O Gatañal, como Toth, Sherif o Essam. Así que el duelo de esta tarde estará cargado de emoción y de una motivación especial para despedirse de la mejor manera posible.

Eso implica por ganar al Benidorm y abrochar la permanencia. Al conjunto de Nacho Moyano le vale con un punto, pero desde el Frigoríficos tienen claro que el objetivo debe ser el triunfo. El Cangas tiene que hacer valer el factor O Gatañal ante un rival que no gana fuera de su pista desde la tercera jornada. Por contra, los cangueses tienen en su pabellón y en su afición un baluarte casi inexpugnable. El equipo buscará su tercer triunfo consecutivo en casa después de las trascendentales victorias ante Torrelavega (29-25) y Guadalajara (32-23).

«Benidorm es un equipo muy serio defensivamente y cuenta con un bloque central contundente. Nosotros tenemos que imprimir nuestro ritmo de juego, un ritmo muy alto frente al suyo que es más pausado y en el que apuestan por el ataque posicional», apunta Nacho Moyano. El técnico no se olvida del central Nacho Valles, uno de los jugadores clave de Benidorm en la faceta ofensiva.

Duelo fraticida entre Luka y Marko Krivokapic

El partido de esta tarde tendrá un carácter casi fraticida desde el punto de vista deportivo. En la portería del Cangas estará Luka Krivokapic y en el banquillo alicantino estará su padre, Marko Krivokapic, como entrenador del Benidorm. Un duelo especial para ambos, pero en el que durante 60 minutos la relación familiar quedará a un lado. Marko Krivokapic cuenta para esta final de hoy con las bajas de Ramiro Martínez, David Roca y Leo Alonso y hay otros jugadores, como Vainstein, que son duda por problemas físicos. No obstante, debido a la trascendencia del encuentro se espera que estén disponibles. Benidorm llega como colista, con 15 puntos, una situación que no era la esperada al inicio de la liga. «Es una de esas temporadas extrañas, en la que suceden cosas que te afectan y al final no eres capaz de salir de ahí abajo. Pero seguro que aquí vendrán a apurar sus últimas balas», manifestaba en la previa Nacho Moyano.

Desde el Balonmán Cangas hacen un llamamiento a la afición para que O Gatañal sea una fiesta durante todo el día, aprovechando la fase de ascenso a División de Honor Plata del equipo femenino: el Tapería dos Chata-Cangas jugará el último partido a las 13.00 horas contra el Aginteco Torrejón. Ya desde la mañana habrá una sesión vermún con música, cantina con precios populares y la posibilidad de comer en el pabellón, donde habrá bocadillos, bebida y un pulpeiro.