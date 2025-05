Las tripulaciones mixtas en el primer Nacional de Veteranos, a debate

Castro Urdiales acogerá los días 14 y 15 de junio el Campeonato de España de Traineras, que por primera vez contará con la categoría de veteranos después de la decisión adoptada esta misma semana por la Federación Española de Remo. A falta de que en los próximos días se haga pública la normativa de esta competición, el debate ya se ha abierto sobre la posibilidad de que haya tripulaciones mixtas –como ocurre en las ligas que se están celebrando en Galicia y Euskadi– o que las categorías a concurso sean puramente masculinas o femeninas.

La cuestión no es baladí. Samertolaméu, actual líder de la Liga Gallega masculina, cuenta en sus filas con una mujer, Sonia Boubeta, titular en cuatro de las cinco regatas disputadas. Rianxo y Esteirana también cuentan con mujeres en sus filas. Y en la Liga Vasca sucede otro tanto de lo mismo, con Getxo como uno de los clubes que integra a las féminas en su plantilla. Ambos reglamentos contemplan hándicaps por la presencia de mujeres en la trainera (en la competición gallega sería de tres segundos), pero lo cierto es que en la práctica no se aplican. La elección de remeros se basa, pues, en criterios puramente técnicos y no en esa presumible ventaja.

"Solo pedimos que nos dejen remar"

Por el momento se desconoce cuál será la decisión de la Federación Española, pero Boubeta apunta que «no está demasiado por la labor de competir en una categoría mixta», lo que para ella sería un sinsentido. «Algo que se permite en Galicia y Euskadi no se permitiría a nivel nacional», señala, antes de añadir que «no pedimos más hándicap, sino simplemente que nos dejen remar». Y es que si la presencia femenina en el remo ya es más reducida a nivel general en el remo en banco fijo, en la categoría de veteranos ese problema es aún mayor. En la Liga Gallega son nueve los equipos masculinos por solo cuatro los femeninos. Las tripulaciones mixtas podrían se una solución a esto.

José Luis Méndez, presidente de la Federación Gallega de Remo califica de «rumores de muelle» las sospechas de que solo se permita la categoría masculina. «Nosotros estamos a la espera de que la Federación Española presente el reglamento y entonces adaptaremos el de la Gallega», señala. Aunque también advierte de que «no podemos hacer unas normas a gusto de todo el mundo. Hay que ir poco a poco». Apunta que el año pasado se permitió la presencia de mujeres en equipos masculinos, «pero este año veremos cómo lo hacemos. También hubo alguna petición para incluir remeros hombres en tripulaciones femeninas».

La decisión definitiva se adoptará en los próximos días, toda vez que el Campeonato Gallego de Veteranos está fijado para el fin de semana del 7 y 8 de junio, y que el Nacional de la especialidad se celebrará tan solo una semana más tarde.