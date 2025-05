«Queremos darle una alegría a nuestra afición»

Cangas y Benidorm se medirán el domingo en un partido clave para la permanencia, pero también en un duelo fratricida. El técnico de los levantinos Marko Krivokapic, tendrá enfrente a su hijo Luka en el Frigoríficos del Morrazo.

Llegó en el siempre complicado mercado invernal para reemplazar a un Jorge Pérez que había sido el mejor portero de la primera vuelta y, lejos de acusar la presión, ha sido capaz de mantener el alto nivel de la portería del Frigoríficos del Morrazo. Luka Krivokapic cayó de pie en Cangas, en donde ha cumplido con creces en la media temporada que ha jugado. Ahora se despide de su afición en un partido en el que los locales quieren certificar la permanencia.

Llega el Benidorm en un partido clave para poder completar la salvación.

Sí, es una pena no haberlo hecho antes, tuvimos la oportunidad, pero aquí estamos y ahora hay que cerrarla.

Aunque parece que todo está hecho lo cierto es que aún necesitan un punto para que sea matemática y no llegar de forma agónica a la última jornada.

A ver, tendrían que darse muy mal las cosas para que no salga, pero no está todo hecho. Por eso el equipo sigue trabajando duro y no está relajado.

Vienen de caer en Granollers, pero haciendo un gran partido.

Luchamos hasta el final, pero ya son varias veces en las que nos pasa esto, que se nos van los partidos por muy poco.

Krivokapic, bajo palos en el encuentro entre el Frigoríficos del Morrazo y el Valladolid. / Santos Álvarez

Querrán despedirse del público con una victoria en el último encuentro en O Gatañal.

Sí, seguro que el pabellón va a estar lleno y queremos darle al público una alegría y salir nosotros contentos. Es un partido muy especial para mí, me lo he pasado muy bien en Cangas aunque he estado poco tiempo y O Gatañal es uno de mis sitios favoritos.

¿Será también especial por el hecho de tener enfrente a su padre [Marko, entrenador del Benidorm]?

Es la primera vez que nos enfrentamos y será raro verlo como un rival. Será un duelo especial, claro, pero también es un encuentro que hay que ganar, como los demás.

¿Ha hablado con él durante la semana o el contacto ha sido más reducido?

He hablado un poco, pero de nada especial. De balonmano y del partido no hablamos nada [risas].

En O Gatañal es muy difícil ganar, no vamos a dar nada gratis

El Benidorm vendrá con el agua al cuello, lo que lo hace un rival más peligroso.

Claro, ellos tienen que ganar el partido sí o sí, pero eso también significa que tendrán más presión que nosotros y juegan fuera de casa. En O Gatañal es muy difícil ganar y aunque nuestra situación es más cómoda, no vamos a dar nada gratis.

Se despedirá de Cangas, donde ha ofrecido un gran nivel y se adaptó muy rápidamente.

Sí, aquí tanto los compañeros como entrenadores, club y afición me recibieron muy bien y me hicieron sentir en casa desde el primer momento. Venir aquí ha sido una de las mejores decisiones de mi carrera. En Alemania no contaba con muchos minutos, empezó mal la temporada, llegó otro portero y estaba en la grada. Decidí salir, aquí me prometieron muchos minutos y es lo que ha sucedido.