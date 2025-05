El Cangas, a llenar O Gatañal en una jornada doble

Que el pabellón de O Gatañal se convierta en una auténtica fiesta del balonmano. Ese es el objetivo del Balonmán Cangas de cara a la doble cita que Frigoríficos del Morrazo y Tapería dos Chata Cangas afrontan este domingo, con la permanencia en la Liga Asobal Plenitude y el ascenso a la División de Honor Plata Femenina en sus respectivos horizontes.

«Va a ser el último evento de balonmano de la temporada», advierten desde la directiva del club cangués, animando a sus aficionados a hacer jornada continua en el polideportivo, enganchando los partidos de sus dos conjuntos sénior, para lo que ha organizado un despliegue musical y gastronómico que espera se vea acompañado por la meteorología.

Así, el inicio del encuentro del Cangas Tapería dos Chata ante el Balonmano Torrejón, a las 13 horas, será el pistoletazo de salida a la jornada en clave local (previamente, a las 11, ya juegan Aula Valladolid y Lobas Oviedo). Con la idea de poder festejar un ascenso, el club aspira a que al término del choque los aficionados se queden en O Gatañal preparando ya la previa para el duelo del Frigoríficos a las 18 horas ante el Benidorm.

Sesión vermú y pulpeira

De este modo, habrá una sesión vermú amenizada con música y cantina con precios populares, a lo que se unirá una oferta gastronómica más amplia de lo habitual, con bocadillos, bebidas e incluso con una pulpeira. La fiesta deberá extenderse hasta el arranque del duelo entre cangueses y levantinos, en el que se volverá a requerir del apoyo de una afición que quiere celebrar en casa una nueva permanencia y el poder mantenerse un año más entre los mejores. Para ello su equipo deberá sumar al menos un punto, para poder poner el broche a una jornada de despedidas.

Desde el club recuerdan asimismo retirar las entradas para la fase de ascenso femenina con antelación. El bono de los tres partidos cuesta 15 euros para socios adultos y 8 para los Sub 18 y 25 para no socios adultos y 15 para los no socios Sub 18.