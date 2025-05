Thymann: «Cangas es un sentimiento que seguirá en mi corazón toda la vida»

El partido del Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro del domingo en O Gatañal va a ser muy especial. El equipo afronta su último encuentro de la temporada ante la afición con el reto de dejar amarrada de manera definitiva la permanencia en la Liga Plenitude Asobal. A esa tensión habrá que sumarle la emoción de la despedida de varios jugadores que han sido importantes en los últimos años, como Brais González, Rares Fodorean o el «vikingo» Mads Thymann. El jugador danés confirmó ayer que no continuará la próxima temporada en el Frigoríficos y no tiene decidido aún su próximo destino. Pero lo que sí tiene claro es que el domingo quiere despedirse de la mejor manera posible de O Gatañal. «Cangas es un sentimiento que seguirá en mi corazón toda la vida», afirmaba ayer en español el primera línea.

Thymann llegó al Frigoríficos en enero de 2024, a apenas unos días del comienzo de la segunda vuelta de la temporada para reforzar a un equipo mermado por las lesiones y bajas. Lo que iba a ser un periodo de apenas seis meses al final de convirtió en año y medio y hay pocos jugadores que en tan poco tiempo se hayan dejado una huella tan grande en la pista y entre la afición. «Ha sido una decisión muy difícil de tomar. Lo estuve pensando mucho tiempo y al final decidí que es el momento de probar una nueva aventura», explica.

Desde la directiva del Balonmán Cangas explican que el club realizó un importante esfuerzo por intentar renovarle, pero muestran su «respeto y comprensión» ante la decisión y motivos personales de Thymann.

Sentimiento de gratitud: "A los tres días de llegar ya estaba enamorado de Cangas"

El primera línea se marcha con un profundo sentimiento de gratitud hacia el club, el cuerpo técnicoo, la afición y la Marea Azul. «Cuando llegué aquí venía de una lesión y quería volver a disfrutar del balonmano. Cangas me dio esa oportunidad y a los tres días de llegar ya estaba enamorado de este lugar», cuenta Thymann. En su fichaje fue fundamental la intercesión de otro danés, el exportero Kasper Hvidt, cuya carrera empezó a despuntar tras una temporada en el Frigoríficos. «Cuando hablé con Kasper me dijo que en Cangas iba a encontrar a una gente increíble, una gran vida y que iba a aprender un montón. Así que ahora puedo decir que Kasper no me mintió», reconocía ayer entre risas.

Thymann asegura que de momento no tiene decidido cuál es su próximo destino deportivo y maneja ofertas para volver a su país o para seguir en el extranjero. «No es muy normal anunciar que te marchas cuando aún no tienes firmado por otro club. Pero yo sentía que era mi responsabilidad despedirme de la mejor manera posible de O Gatañal y por eso decidimos anunciarlo ya», argumenta.

"Competimos todos y cada uno de los partidos. Para el domingo llegamos muy motivados"

A la hora de hacer balance destaca «la increíble segunda vuelta» que realizó el Cangas el año pasado y el nivel exhibido durante esta temporada. «Jugamos un gran balonmano toda la campaña y competimos todos y cada uno de los partidos. Creo que la mayor derrota fue por seis goles perdimos muchos puntos», expone. Por eso pone la mirada en el encuentro del domingo ante el Benidorm, en el que el Cangas puede sentenciar la permanencia. «Hay varios jugadores que nos despedimos y creo que toda la plantilla va a estar muy motivada para ganar y tener la mejor despedida posible», afirma Mads Thymann.

El danés se despedirá de Cangas con el convencimiento de que O Gatañal es «diferente». «Más de 2.000 personas dejándose la garganta durante todo el partido y el gran ambiente que se vive en las gradas hacen de O Gatañal un pabellón muy especial, diferente», concluye Mads Thymann.