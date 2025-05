Con la tranquilidad de haber eludido de forma matemática el descenso directo y de necesitar solamente un punto para librarse también de la promoción. Así afronta el Frigoríficos del Morrazo las dos últimas jornadas del campeonato en la Liga Asobal Plenitude, después de que los resultados del fin de semana le hayan permitido esquivar de forma definitiva las dos últimas posiciones de la categoría. Las derrotas de Huesca y Benidorm ante Logroño y Torrelavega hacen que ninguno de ellos tenga ya opciones de superar a los cangueses en la tabla. Y la cosecha pudo haber sido aún mejor, ya que el Guadalajara empató su partido ante el Nava a falta de dos segundos. Una derrota alcarreña hubiese supuesto ya la permanencia definitiva para los de O Morrazo.

«Hasta que tengamos todo en la mano no se puede cantar victoria, pero lo cierto es que cualquiera de los equipos que está por debajo en la clasificación se cambiaría por nosotros», señala el entrenador del Cangas, Nacho Moyano, calificando la situación de los suyos como «muy favorable». La primera de las balas para el cuadro gallego será este domingo en O Gatañal ante el Benidorm, en la final menos final de los últimos años para los locales. «Sin querer estropear ningún titular, para quien este partido es una final es para el Benidorm», razona el preparador madrileño, que añade que «nosotros todavía no tenemos garantizada la salvación al cien por cien, pero haría falta una carambola para no lograrla».

Un punto o pinchazo de Guadalajara, Anaitasuna o Puente Genil

El Frigoríficos se mantiene con 20 puntos, por delante del Puente Genil (18), Guadalajara (17) y Anaitasuna (17), además de Bada Huesca (16) y Benidorm (15), que ya no pueden alcanzar a los de O Morrazo. Un punto les basta para evitar esa antepenúltima plaza que condena a disputar el playout. O en su defecto les valdría la derrota de Puente Genil (ante Huesca) o Anaitasuna (en Torrelavega), o bien el empate o la derrota del Guadalajara (que recibe en su feudo al Cuenca). Moyano mantiene su discurso y subraya que «lo único que nos debe ocupar es el duelo del domingo. Tenemos que ganar, porque es nuestro último partido en casa, y queremos llegar con 22 puntos a la última jornada. No pensamos en otra cosa».

Lo mejor para el entrenador madrileño es el hecho de que el duelo carecerá del dramatismo de temporadas anteriores. «Es un partido especial pero no una final agónica», recalca, además de recordar que «estamos en una posición privilegiada porque dependemos al cien por cien de nosotros, e incluso con algún resultado ajeno no necesitaríamos ni sumar».

La situación del Cangas contrasta con la de su rival, un Benidorm que llegará como colista con el agua al cuello y una necesidad imperiosa de sumar los cuatro puntos que restan por disputarse. «Y ni aún así lo tendrían garantizado, porque dependen de otros resultados. Es una situación compleja, pero a nosotros eso debe darnos igual», afirma Moyano.

«No sabemos cómo vendrán. Desde que recuperaron a los lesionados de todo este año, aunque siguen teniendo bajas, han cambiado la imagen, con mayor competitividad y seriedad», señala, aunque indica también que «están en una zona clasificatoria para la que no estaba diseñado este equipo y ahora es complicado salir de ahí».

«Competimos en Granollers, pero no gestionamos bien el final», dice Moyano

Nacho Moyano se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo ante el Fraikin Granollers a pesar de la derrota. «Competimos muy bien, estuvimos a la altura de lo que requería el encuentro y hemos sido de los equipos que mejor ha competido allí en esta temporada», afirma el madrileño, que reconoce el resquemor de no haber podido puntuar. «Hicimos lo que siempre hablamos, llegar al final del duelo bien posicionados, pero en esos momentos ellos tuvieron una mejor gestión de partido que nosotros», asegura el preparador.

Con todo, fue en buena medida una cuestión de acierto, ya que el Cangas estrelló dos lanzamientos en la madera en esos últimos minutos. «Eran dos situaciones de juego buscadas y si nos dicen que las íbamos a tener con tiros claros en ocho metros de Mads y Gayo habríamos firmado», sentencia.