El Cangas cae por la mínima y jugará por el bronce

No pudo ser. El Escayolas Miguel Santos Cangas se quedó a las puertas de disputar la final del Campeonato de España Juvenil Femenino después de caer por 32-31 ante el Metasa La Jota. Las jugadoras que entrena Dani Malvido tuvieron un balón a falta de 18 segundos para forzar la prórroga, pero Zoe Fervenza se estrelló contra la meta zaragozana. La mejor generación del balonmano femenino gallego se jugará el bronce esta mañana (10.30 horas) ante el Palautordera, su verdugo en la fase de grupos.

Nadie le podrá discutir nunca a este equipo su carácter y compromiso. Donde no llegan los centímetros y los kilos, donde no lo hace el físico, lo hace su balonmano, su fe y su capacidad de sufrimiento. Ayer fue una nueva demostración de todo ello. Ante un conjunto más poderoso en lo físico las canguesas, lideradas por una Naihara excelsa, comenzaron mandando y si no abrieron más hueco fue por los palos. El técnico del cuadro maño tenía que detener el encuentro (4-7, minuto 13.49).

Un momento del duelo de ayer en Puerto Sagunto. / FDV

Al regreso a la cancha Iria fue excluida y, a pesar de las buenas intervenciones de Salma bajo palos, las pérdidas penalizaban mucho a las de O Morrazo, que encajaron un parcial de 6-2 para ver cómo su rival se ponía por delante (10-9, minuto 23, con tiempo muerto de Dani Malvido). El Cangas adelantó su defensa pero La Jota encontró muy pronto el antídoto, con penetraciones llenas de potencia y los centímetros de Marta Sánchez en el pivote (13-10). La rapidez con la que intentaban jugar las de Malvido era respondida de inmediato por su rival, que llegaba al descanso 17-14.

Tres ataques para ponerse por delante

El intercambio de golpes de la reanudación no favoreció al conjunto de O Morrazo, que erró un par de siete metros y vio cómo La Jota alcanzaba su máxima renta (27-22, minuto 43). Pero cuando más cuesta arriba parecía el partido apareció el Cangas con más corazón. Arriesgó atrás y convirtió cada posesión de balón en una carrera hacia el área contraria. Primero recortó (28-25, minuto 47) y luego, con tres goles consecutivos de Uxía, Zoe y Emma, logró lo que parecía imposible (29-29, minuto 53, con tiempo del técnico de La Jota).

Faltó rematar, porque Uxía erró un penalti y el Cangas desperdició dos ataques más para ponerse por delante. No lo hizo Rocío para poner el 30-29 antes de la igualada de Naihara, y la posterior de Nerea Táboas para el 31-31. El técnico maño pidió tiempo y preparó jugada para que anotase Marta en los seis metros. Malvido hizo lo propio con 30 segundos por delante, pero la acción preparada para el tiro de Zoe se encontró con la intervención de la meta rival.

FICHA TÉCNICA: