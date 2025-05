El Sofán, rival del Beluso en el playoff

El Sofán será el rival de la Cultural Deportiva Beluso en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Tercera RFEF. El equipo de Carballo finalizó en la quinta posición del grupo primero de la Preferente Futgal, por detrás de Montañeros (ascenso directo), Negreira, Sigüeiro y San Tirso. Sin embargo, el hecho de que el Sigüeiro sea filial del Compostela le impide participar en la promoción, provocando un cambio de posiciones en los cruces y la entrada del Lalín en los mismos.

«Es un buen equipo, con una mezcla de veteranos y chicos jóvenes de la cantera del Bergantiños. Auguro una eliminatoria igualada», anticipa el entrenador del cuadro buenense, Rafa Villaverde, que ya ha podido ver en varias ocasiones a su primer rival de la promoción. «Es un equipo más defensivo que ofensivo. Incorpora a poca gente de atrás, no arriesga, aunque tiene calidad. Suele jugar con un 4-2-3-1 con dos delanteros fuertes como Eloy Díaz y Javi Souto», señala. En mediocampo destaca el buen pie de hombres como «Fabián, Montero o Parafita».

La eliminatoria comienza el fin de semana del 24 y 25

La eliminatoria se retrasará una semana por la presencia del Cambados en la final de Copa y comenzará a disputarse el fin de semana del 24 y 25. La ida será en Sofán y la vuelta en Beluso. Posteriormente el rival de los buenenses en la segunda eliminatoria será el vencedor del duelo entre Negreira y el Cambados.

Más allá de la preparación específica de ese primer enfrentamiento, la preocupación de Rafa Villaverde no es otra que la de recuperar efectivos en un momento de numerosas lesiones. Ahora mismo están en el dique seco Dieguito, con una lesión de rodilla pendiente de valoración; Raúl Parada con una rotura de fibras; Álex con un esguince en el hombro; Bruno, Íker y Barre con esguinces de rodilla; y Bermu y Millán con molestias en el talón y en la cadera, respectivamente. De todos ellos tan solo es seguro que estos dos últimos puedan estar en el primer choque en Carballo.

De hecho, el Beluso ya jugó con una alineación de circunstancias en su último partido de la Liga regular ante el Rápido de Bouzas, incluyendo al juvenil Xoel en el once inicial. Luego también debutaron en la categoría Xavi y Rai. Otros, como los recién llegados Abraham y Freire dispusieron de los 90 minutos. «Tenemos que recuperar a todos los tocados y llegar lo mejor posible», ansía Villaverde.

En lo que no tiene dudas el técnico moañés es en calificar la temporada como notable. «Si nos lo dicen a principios de temporada no lo creemos. Siempre aspiras con estar lo más arriba posible, pero con los nombres que había este año en la Preferente, con históricos de Galicia como Barco, Céltiga, Choco, Cambados, Bouzas....», señala el entrenador de los de O Morrazo, que añade que el gran éxito de los suyos este año ha sido el de «competir en prácticamente todos los partidos, salvo los de Portonovo y Barco, en los que no estuvimos a nuestro nivel».