El Frigoríficos pone el foco en el ataque

Centrarse solamente en lo que depende de uno mismo y preparar a conciencia un partido que podría darle la permanencia matemática en la Liga Asobal Plenitude. Esa es la consigna con la que trabaja el Frigoríficos del Morrazo de cara al encuentro que mañana afronta ante el Fraikin Granollers, y en el que espera dar un nuevo paso hacia la salvación. El conjunto cangués ha aprovechado el parón de la competición para recargar pilas y encarar de la mejor de las maneras las tres últimas jornadas del campeonato, a las que llega en una posición mucho más cómoda que en temporadas anteriores.

«Hemos descansado, que a estas alturas casi era más necesario que otra cosa. La realidad es que tenemos las tres cuartas partes del trabajo hecho, si no más, y ahora nos queda intentar ser competitivos y lograr el objetivo cuanto antes», razona el técnico de los de O Morrazo, Nacho Moyano. El madrileño asume que «incluso es posible que no necesitemos sumar más», pero también subraya que no hay que perder el tiempo «en cosas que no dependen de nosotros». Y es que incluso con una derrota en el Palau d’Esports el Cangas podría alcanzar la permanencia este fin de semana, siempre y cuando Benidorm, Huesca y Guadalajara también perdiesen sus respectivos compromisos.

La noticia positiva es que Moyano dispondrá de la totalidad de sus efectivos con la única salvedad de Rubén Río, lesionado en la rodilla, amén de la ausencia ya conocida de Jorge Pérez, operado de una rotura de ligamentos a finales del pasado año. El preparador cuenta con los 16 jugadores de la primera plantilla, pero tampoco es descartable que pueda echar mano de alguno de los efectivos del Automanía Luceros, como ocurrió en el último choque ante el Torrelavega con Martín Fuentes.

Enfrente de los cangueses estará un Granollers que se le ha dado bastante bien en los últimos tiempos en los encuentros de O Gatañal, todo lo contrario que en su feudo. «No se nos ha dado nada bien allí, e incluso ni siquiera hemos competido, así que el primer reto será ese, el de competir», afirma Moyano. Para hacerlo el técnico sitúa una de las principales claves en la parcela ofensiva, a fin de evitar las pérdidas de balón que desemboquen en contragolpes del rival. «Ya corren habitualmente en la segunda oleada y en el contragol, así que ni te cuento si perdemos balones y usan el contraataque directo», razona el madrileño, que subraya que «aunque es cierto que nosotros crecemos más desde la defensa, es un día para poner el foco en el ataque».

En cuanto a su análisis del cuadro vallesano Moyano destaca que «es un equipo que siempre se rearma, que siempre encuentra soluciones a todos los problemas que tiene, incluso dentro de la misma temporada». Más allá de las bajas que acumula a final de cada temporada, en esta se ha encontrado con la grave lesión del que hasta entonces era su uno de sus mejores hombres, Ferrán Castillo. «Han reconvertido a Pablo en lateral, Montoya desaparece y Víctor gana enteros... Tienen mucho potencial y siempre aciertan con los fichajes», sentencia.