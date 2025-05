Manu Pérez: «Hay posibilidades de jugar el Mundial»

El año 2025 le está sonriendo al central del Frigoríficos del Morrazo Manu Pérez. El jugador, una vez superados sus problemas físicos, ha entrado de lleno en la dinámica del primer equipo a base de grandes actuaciones. Un momento de forma que no ha pasado desapercibido para el seleccionador español de los júnior, Javier Fernández «Jabato». El canterano del Cangas regresó ayer después de jugar el Airport Trophy en Suiza, en el que España ganó los tres partidos y con una actuación destacada de Manu Pérez. «Me sentí cómodo, tuve minutos importantes y me adapté a lo que me pedía el seleccionador», valoraba ayer. El jugador moañés es cauto, pero confía en hacerse un hueco en la lista definitiva para el Mundial Júnior. «Creo que hice un buen torneo y cabe la posibilidad de que llamen», expresa Manu Pérez.

Los Hispanos júnior se midieron a Alemania, Suiza y Francia, tres partidos resueltos con victoria española. Manu Pérez aportó 5 goles ante Alemania y otros 5 ante los suizos, un duelo en el que fue elegido mejor jugador del encuentro. «Cuando llegué a la concentración Jabato me dijo que esperaba lo máximo de mí para poder ganarme un puesto en la lista del mundial. Pude jugar entre 30 y 40 minutos por partido, casi siempre en ataque y creo que me adapaté a lo que me pedía el cuerpo técnico», manifestaba el central del Frigoríficos del Morrazo.

Manu Pérez con el resto de Los Hispanos celebra el domingo el triunfo en el Airport Trophy tras ganar a Francia. / Patrick Locher

En esa adaptación también influye el hecho de que la forma de jugar de Los Hispanos es muy parecida a la del Cangas en Asobal. «Al final son dos modelos muy parecidos, basados en la defensa y en la velocidad», apunta Manu Pérez.

Una llamada internacional dos años después

La convocatoria para este torneo llega dos años después de la última llamada de la selección. Fue en enero de 2023 para jugar el Torneo 4 Naciones con Los Hispanos juveniles, que en aquel momento estaban entrenados también por Jabato. Esta nueva llamada después de tanto tiempo ha supuesto una inyección de ilusión para Manu Pérez. «Creo que es un premio al trabajo con el Cangas, a que estoy teniendo minutos y jugando bastante bien», reflexiona el central del Frigoríficos del Morrazo. Y además ha conseguido asomar la cabeza en un puesto, el de central, en el que existe una tremenda competencia con jugadores que disputan incluso la Champions con sus equipos, como el caso de Petar Cikusa. El jugador del Barcelona formaba parte de la convocatoria para este torneo, aunque al final se cayó de la lista y quedaron Manu Pérez y Javier Miñambres (Ademar León) como únicos centrales.

El Mundial Júnior será del 18 al 29 de junio en Polonia y a Manu Pérez le quedan tres partidos con el Frigoríficos del Morrazo antes de acabar la temporada para seguir demostrando su gran momento de forma y sumar méritos para esa convocatoria mundialista. «Hay que darlo todo en los encuentros que nos faltan. Tenemos la salvación muy cerca, pero hay que asegurarla para poder despedir la temporada bien», afirma. El primero de esos partidos será este viernes a las 19.00 horas ante el Granollers. Y la semana siguiente le toca recibir en O Gatañal al Benidorm, un partido marcado en rojo porque podría sellar la permanencia en Asobal. «Una victoria contra ellos sería fundamental porque son un rival directo», sentencia Manu Pérez.