El CD Moaña sueña con una carambola que le permita hacer historia

En la última jornada de la Preferente Futgal la CD Beluso llega ya clasificado para la promoción de ascenso y con el reto de mantener el tercer puesto. El CD Moaña necesita una carambola de resultados para hacer también historia y no decir adiós, todavía, a la temporada.

El CD Moaña recibe al Céltiga (12.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal-O Casal). Los locales vienen de perder el derbi contra el Beluso que cortó una enorme racha positiva. Hoy deben vencer y esperar que el Juventud Cambados pierda en su casa contra el Porriño Industrial.

El entrenador de los moañeses, Edu Charlín, no puede contar con Emanuel, Oski ni Eric que son baja. «La realidad es que no dependemos de nosotros», dice. Pero añade que «lo que sí es real es que queremos ser el mejor equipo como local». En estos momentos suman 34 puntos en casa por 36 del Barco.

Además de este estímulo, Charlín explica que sus jugadores aspiran a ganar a un Céltiga que es «uno de los mejores equipos de la categoría» además de ayudar a su jugar Omar a acabar como pichichi del grupo. «A partir de ahí, si el Cambados no gana ya sería estupendo», concluye.

La CD Beluso, por su parte, ya consiguió sellar su participación en la promoción de ascenso en la mejor temporada de toda su historia. Los bueueses visitan hoy al colista y descendido Rápido de Bouzas (12.00 horas). Vienen de ganar el derbi morracense y defienden la tercera plaza. De vencer, los de Rafa Villaverde se garantizan acabar en el podio y ya pensarán en la fase de ascenso que les permite soñar con jugar, el año que viene, en el fútbol de categoría nacional.

El míster del Beluso recupera a Lope con respecto a las bajas de la pasada semana, pero pierde a Jardi y Parada por sanción. Tampoco puede convocar a Dieguito, que causa baja por lesión.