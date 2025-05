Suljevic: "Cangas es el lugar ideal para que un portero de mi edad pueda seguir creciendo"

«Ficho por el Cangas porque quiero mejorar y creo que la Liga Asobal es un gran lugar para poder desarrollarme». Así se expresa el portero montenegrino Haris Suljevic, primera incorporación del Frigoríficos del Morrazo de cara a la próxima temporada, procedente del Izvidac bosnio en una operación articulada para reemplazar a un Jorge Pérez que anunció hace tres días su salida a Francia (al Saint Raphaël) y a un Luka Krivokapic que estará la próxima campaña en las filas del Granollers.

Suljevic tiene 24 años de edad, mide 1,94 metros y se formó en las filas del Mojkovac de su país natal, desde donde dio el salto hasta el Izvidac, con el que se ha proclamado campeón de la Liga Bosnia, además de haber alcanzado las semifinales de la EHF European Cup, cayendo eliminado ante el AEK de Atenas. El ya nuevo jugador del Cangas es el portero con más paradas del torneo, un total de 120, por delante de Mats Bjornstad (Sandefjord) y del internacional islandés Aron Rafn Edvarsson (Haukar).

El meta balcánico tiene referencias muy directas del Frigoríficos, gracias a dos compatriotas que ya vistieron la elástica morracense. «Ya sé mucho sobre el Cangas porque he hablado con Filip Vujovic [con quien compartió media temporada en Izvidac] y Mile Mijuskovic. Aún no lo he hecho con Alen Muratovic. pero él es una leyenda en el balonmano montenegrino», asegura desde la concentración de la selección de su país, con la que el jueves derrotó a Finlandia por 28-33, obteniendo la clasificación para el próximo Campeonato de Europa. Suljevic completó un buen partido con 12 paradas y un 30 por ciento de efectividad. Su papel en el combinado nacional se ha reforzado en las últimas semanas tras la lesión de su compañero Nebojsa Simic, portero del Melsungen alemán.

Haris Suljevic, portero del Frigoríficos del Morrazo con la equipación del Izvidac. / RK Izvidac

Dentro de esos datos que maneja acerca de su ya nuevo equipo, no se le escapa la importancia de la afición del Frigoríficos como una de las más importantes del balonmano español. «He oído hablar mucho sobre lo apasionados que son los seguidores del Cangas y no puedo esperar a poder experimentarlo en directo», reconoce. El hecho de que Cangas sea un club que tradicionalmente apuesta fuerte por la portería es otro plus para el joven jugador montenegrino. «Este es el lugar ideal para un portero de mi edad, porque me da la oportunidad de seguir creciendo», sentencia.

"Una oportunidad inmejorable", apuntan desde el club

El balcánico está considerado como uno de los porteros más prometedores de su generación y ha estado en el radar del Frigoríficos del Morrazo desde que el club supo de la marcha de Jorge Pérez hace meses. «Haris era una oportunidad inmejorable para reforzar una de las posiciones más determinantes como es la portería», señala el director técnico, Óscar Fernández, que añade asimismo que «creemos firmemente que tiene potencial para convertirse en un jugador importante aquí, donde los porteros son clave año tras año», añade.

Fernández concluye que “tiene ganas de trabajar y mucho margen de crecimiento, además de tener un carácter que puede casar muy bien con el público de O Gatañal. Estamos muy ilusionados con su llegada”. Con Suljevic el Cangas cierra la portería de cara a la próxima campaña, con Mateo Pallas y Javi Fernández –ambos con contrato en vigor– completando la posición.