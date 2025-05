Rubén Río se pierde lo que queda de Liga

Los peores presagios con Rubén Río se han cumplido. El lateral derecho del Frigoríficos del Morrazo se perderá lo que resta de temporada a causa de la rotura del menisco de su rodilla izquierda, la articulación que llegó a ocasionar su retirada provisional del balonmano en 2022. El jugador coruñés deberá pasar por quirófano en una fecha aún por determinar y será entonces cuando tome una decisión sobre su futuro. Su idea es la de continuar jugando, pero no descarta colgar las botas en función de lo que le digan los médicos tras la operación.

«Tenía la esperanza de que se pudiese solucionar sin cirugía, con alguna infiltración, pero finalmente no ha podido ser. Al estar roto el menisco no puedo extender completamente la pierna y hay que operar», afirma Río después de que la resonancia que se le practicó hace días para conocer el alcance exacto de su lesión desvelase una rotura en asa del cubo meniscal. «El problema es que yo tengo un problema de cartílago y el menisco es el que me lo protege. Al tenerlo dañado empeora el estado de una articulación que ya no está muy bien», relata.

Rubén Río lanza a puerta en el Frigoríficos-Granollers. / Santos Álvarez

El tiempo de recuperación que necesitará para regresar a las pistas es toda una incógnita. «Al ser mi rodilla un caso especial no se puede calcular el tiempo, todo irá en función de las sensaciones que vaya teniendo», dice. Tanto que ni siquiera puede descartar la opción de una retirada, aunque ese no sea su deseo ni su pensamiento ahora mismo. «Mi intención es seguir jugando, pero hay que escuchar a los médicos, que me digan cómo está esa articulación. Lo que tengo claro es que si no se puede, no se puede. Hay que ser sincero con uno mismo, y si los médicos me dicen que es una locura seguir, pues...». Río repasa su carrera mentalmente y afirma que «han sido muchos golpes, muchas lesiones...». E insiste. «Si la rodilla está bien seguiré, pero si no tampoco quiero ser un lastre ni arrastrarme por las pistas. Lo mejor sería hacerse a un lado y continuar con mi vida».

En todo caso, el coruñés ya sabe lo que es enfrentarse a la dureza de las lesiones. Su rodilla izquierda comenzó a darle problemas en 2020, poco antes de hacer las maletas y cambiar el Valladolid por el Ivry de la Liga Francesa. Allí se confirmó su grave dolencia en el cartílago y tras meses jugando infiltrado y una operación llegó la decisión de la retirada. Pero la irrupción en escena del médico de la selección César Flores, con un novedoso tratamiento a base de ácido hialurónico, obró el milagro. Recuperación, fichaje por el Cherbourg, temporada en el Cuenca y aterrizaje en el Cangas esta temporada.

Río realiza estiramientos en un entrenamiento en O Gatañal. / Santos Álvarez

«La vuelta a casa ha sido algo muy bonito, tener la oportunidad de disfrutar aquí, de estar cerca de familia y amigos», señala, antes de añadir que «es una pena acabar la temporada así, en la grada, y fuera de la dinámica de grupo, con una sensación de no formar parte del equipo en la pista, aunque fuera intentas aportar todo lo que puedes».

La primera vuelta del exjugador del Ártabro Novo Mesoiro fue buena, yendo de menos a más, y con partidos notables como los de Granollers, Guadalajara, Cuenca, Barcelona o Huesca. Pero en la segunda los problemas físicos que ha arrastrado han sido constantes, perdiéndose hasta cinco encuentros de Liga Asobal.

Al menos, Río ha podido celebrar la victoria del Cangas este domingo frente al Guadalajara. «La necesitábamos todos, hemos hecho los deberes, y ahora pinta que la cosa puede terminar, después de mucho tiempo, tranquila, si dios quiere», afirma, aunque deslizando «una sensación agridulce de no haber podido ayudar al equipo».