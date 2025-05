El Frigoríficos apunta a la salvación

El Frigoríficos del Morrazo recibe esta tarde (18.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los cántabros Jesús y Jorge Escudero Santiuste) al Impulse Guadalajara en busca de una victoria que le permita alcanzar los 20 puntos y apuntar hacia la permanencia en la Liga Asobal Plenitude. El conjunto que dirige Nacho Moyano quiere dar un paso de gigante hacia la salvación frente a un rival al que, en caso de derrotarlo, le sacaría cuatro puntos y el golaverage con solamente tres partidos para la conclusión del campeonato.

El Cangas entra en su territorio preferido, el de las finales. Lo hace, en cambio, con menos agonías que en temporadas anteriores, en las que tuvo que ir de menos a más para salvar los muebles. En esta ocasión los de O Morrazo vienen de una posición relativamente tranquila todo el año y son sus rivales los que están apretando al máximo para apurar sus opciones. El ejemplo más reciente es el de un Huesca que, tras su triunfo del viernes, se ha colocado con 16 puntos, a solo dos del Frigoríficos.

Pero esa calma no debe confundirse con relajación. Si bien el Cangas continúa dependiendo de sí mismo lo cierto es que el partido de hoy es una oportunidad de oro para acariciar la permanencia que no debe desperdiciar. Todo ante un rival peligroso al que solo ha podido ganar uno de los últimos seis enfrentamientos en O Gatañal. «Esos datos valen solo para la crónica, solo para tener en cuenta y no fiarse de ellos. Darle la importancia al partido y no pensar que somos mucho mejores que ellos, porque no lo somos», señala el técnico madrileño.

Arnau Fernández, con el alta

La buena noticia es que Arnau Fernández ha podido entrenar con normalidad esta semana y se perfila para entrar en una convocatoria que Moyano no ofrecerá hasta hoy mismo. Con la única ausencia de Rubén Río por lesión, el entrenador del Cangas dispone de 18 jugadores, contando con un Martín Fuentes a la expectativa del estado físico de Arnau. Así pues, el entrenador de los gallegos deberá realizar un par de descartes en la convocatoria.

Más allá de no pecar de exceso de confianza, el de hoy será un encuentro para manejar con paciencia y saber jugar con los tiempos. «Debemos entender que no es un partido que se resolverá en los primeros 20 minutos ni en los 20 siguientes, sino de llegar bien posicionado al tramo final del mismo», explica Moyano. Y es que enfrente estará un Guadalajara que «lo mejor que tiene es que colectivamente es muy buen equipo. Quizás no tenga una calidad individual excelsa pero en el colectivo cuenta con muchas cosas y le está sacando mucho rendimiento». Su fuerte es «una defensa 6.0 sólida, con centímetros y contundente», además de la portería con un viejo conocido como Gerard Forns. «Él le ha dado el salto con respecto a la primera vuelta. Está a gran nivel», dice.