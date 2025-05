Guadalajara, el visitante incómodo

O Gatañal se prepara ya para acoger el decisivo duelo de mañana entre el Frigoríficos del Morrazo y el Guadalajara, en el que los locales pueden dejar muy encarrilada su continuidad en la Liga Asobal Plenitude. El conjunto cangués aspira a sumar un triunfo que lo dispare hasta los 20 puntos, una cifra que, según los cálculos que se hacen en el club de O Morrazo, podrían ser suficientes para la salvación. O al menos la dejarían prácticamente vista para sentencia.

Sin embargo, hay un elemento que no puede pasar desapercibido en esta auténtica final por la permanencia, y es que el equipo alcarreño, sin tener el nombre de otros clubes, es uno de los rivales más incómodos para el Cangas cuando juega en su pabellón fetiche. Las estadísticas no mienten. El Frigoríficos solamente ha ganado uno de los últimos seis partidos que ha disputado como local ante el Guadalajara, y lo hizo por la mínima, en la temporada 2020-2021. Es más, si nos retrotraemos a todos los enfrentamientos históricos en cancha canguesa la balanza se sigue decantando hacia los castellanomanchegos. En once citas, cinco victorias para los visitantes, dos empates y solo cuatro para los de O Morrazo.

Así pues, la escuadra que dirige Nacho Moyano deberá enfrentarse a la historia para avanzar hacia su salvación y aferrarse a lo ocurrido en la campaña 20-21, en la que venció a su rival por 28-27 en un triunfo que, a la postre, resultó decisivo para su permanencia ese año. Sucedió en la penúltima jornada de esa Liga, con el Cangas alcanzando los 22 puntos por los 19 de su rival. La permanencia quedaba en manos de lo que hiciera el Guadalajara, toda vez que los de Moyano visitaban el Palau Blaugrana en la última jornada. Los alcarreños debían recibir a un Puerto Sagunto ya descendido y, con la Liga ya finalizada, medirse al Granollers en un choque que quedó aplazado en su momento por el Covid.

No hubo que esperar a ese encuentro ante los vallesanos –mejor, porque el Guadalajara dio la sorpresa y ganó a domicilio– ya que el equipo entonces entrenado por Rodrigo Reñones pinchó ante el Sagunto (30-30) en un final esperpéntico, con ambos equipos acumulando errores, y certificando la salvación del Cangas con esa igualada.

En los otros precedentes más recientes la suerte sonrió a los visitantes. Hace dos temporadas (en la 2022-2023) el Guadalajara llegó como colista a O Gatañal y se llevó los puntos con un 27-31. También se impuso por la mínima en la 2016-2017 (32-33), en la 2017-2018 (30-31) y en la 2018-2019 (26-27). En la 2019-2020 el choque acabó con igualada (23-23), pero en los despachos, después de que Competición modificase el resultado al constatar que la mesa concedió un gol de más a los cangueses durante el encuentro. Anteriormente hubo una derrota (18-20 en la 95-96), un empate (26-26 en la 2012-2013) y tres victorias (28-22 en la 2013-2014, 25-24 en la 2014-2015 y 31-29 en la 2015-2016).