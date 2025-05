El Alondras afronta su primera final

El Alondras recibe esta tarde (17 horas, campo de O Morrazo) al Atlético Arteixo en la primera de las dos finales que los hombres de Gonzalo Fernández tienen por delante para intentar clasificarse para disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF. La escuadra canguesa ha llegado a la fase decisiva de la temporada dependiendo de sí misma, aunque también sin margen para el error. Suma 50 puntos en la clasificación y está a solo tres de la quinta plaza que da derecho a disputar el playoff, un lugar que actualmente ocupa el Arosa, al que se medirá el próxima fin de semana, en la última jornada del campeonato.

El técnico de Oia no ve más allá del partido de hoy al asegurar que «solo hay una final, porque si no ganamos este encuentro tendremos muy pocas opciones de llegar a la siguiente. Es un duelo que hay que ganar para seguir vivos». Eso sí, admite que la situación hubiese sido firmada a principios de temporada sin dudarlo. «Qué mejor que hacerlo en casa y dependiendo de nosotros mismos», subraya, pero sin perder el respeto por un contrincante que llegará a O Morrazo muy necesitado, jugándose parte de sus opciones de eludir el descenso (es decimocuarto con 34 puntos y uno solo sobre los puestos de peligro).

El Alondras llega a esta situación después de haber visto rota una trayectoria de once jornadas sin perder con una minirracha de tres derrotas ante Villalonga, Betanzos y UD Ourense. Fernández aboga por olvidar todo lo anterior, porque «sería un error pensar en nada más que este partido. Es solo un encuentro y si lo ganamos tendremos otra oportunidad. No hay que perder tiempo en lamentarse». Recalca que «llevamos tiempo buscando este premio y ya sabíamos que iba a ser muy difícil. Tenemos que competir de la mejor manera posible, no depende de ninguna otra cosa más ni del pasado».

Todos los disponibles

El preparador rojiblanco contará con los 17 jugadores que tiene en plantilla y no echará mano de los juveniles. La mejor noticia para él es que todos están disponibles tras recuperar a Diz y Aitor Aspas, que arrastraron lesiones musculares en las últimas semanas. Así las cosas la convocatoria estará formada por los porteros Brais y Hugo; los defensas Diego, Guille, Aitor, Abel, Kopa y Agujetas; los centrocampistas Ube, Noel, Diz, Lucas y Goitia; y los delanteros Manufre, Fran López, Yelco y Roi Tato.

Las opciones de victoria de los cangueses pasarán por el equilibrio, por saber atacar pero también por no conceder a un rival tan necesitado como el Arteixo. «Lo hemos hablado durante toda la semana. Para ganar hay que hacer muchas cosas bien, controlar todo, estar acertado en las dos áreas y dominar las emociones», afirma. Pero con un añadido: «Disfrutar. Nos hemos ganado llegar hasta aquí y es un partido bonito para disfrutarlo», sentencia.