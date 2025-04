Pibis recibe el alta tras la conmoción que sufrió ante el Porriño

Todo ha quedado finalmente en un susto y en una anécdota que poder contar en el futuro. El futbolista del Club Deportivo Moaña Pablo García, «Pibis», descansa ya en su casa después de haber recibido el alta el lunes tras la conmoción sufrida en el partido que su equipo disputó el domingo ante el Porriño Industrial. Apenas habían transcurrido cinco minutos del duelo cuando, en un salto, cayó al suelo golpeándose la cabeza y obligando a ser trasladado a un centro hospitalario.

«Ya estoy mucho mejor. El mismo domingo por la noche me mandaron para casa y en principio está todo bien, nada más aparte de la conmoción por el golpe y el esguince cervical», relata desde su domicilio, donde se recupera para volver cuanto antes a la normalidad. Eso sí, Pibis reconoce que no recuerda prácticamente nada de lo sucedido. «Ni del golpe ni de muchas cosas del partido, y tampoco de los momentos previos», afirma.

"Mi intención es jugar los próximos partidos"

Ahora le toca esperar para saber si podrá participar en los dos últimos partidos de su equipo en la Liga regular. «No tengo ni idea, pero mi intención es jugarlos. Pero hasta que vean cómo evoluciona esto no sabré nada», afirma convencido. No es para menos. Los de Edu Charlín encadenan ocho triunfos de forma consecutiva y se han situado en los puestos de promoción de ascenso a Tercera RFEF. Están en su mejor momento de una temporada que comenzó de forma irregular, y quieren aprovechar la dinámica para disputar un histórico playoff. «Esperemos que sean diez», dice entre risas.

El reto está ahí delante, con dos auténticas finales frente a equipos de la zona alta. Este fin de semana tocará el derbi ante el Beluso, y en la última jornada los moañeses recibirán a un Céltiga que se está jugando el ascenso directo.