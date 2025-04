El Cangas, con la ola de la Marea Azul, busca el segundo triunfo fuera de casa

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro persigue hoy en Nava su segunda victoria a domicilio de la temporada. El Cangas no estará solo porque en las gradas del pabellón segoviano se espera una nutrida representación de la Marea Azul y de aficionados para darle el impulso necesario para conseguir un triunfo que acercaría a los de O Morrazo al objetivo de la salvación. El encuentro se disputará a las 18.30 horas y estará arbitrado por la pareja formada por Javier Álvarez Mata y Yon Bustamante González.

Cangueses y segovianos se han enfrentado en tres ocasiones en el Pabellón Guerrer@s Naveros, con un balance favorable a los locales: dos victorias y un empate en la última visita canguesa a Nava de la Asunción. El último precedente entre los dos conjuntos fue en el partido de la primera vuelta disputado en O Gatañal, un encuentro con un final polémico ya que los colegiados ignoraron un claro siete metros en la última acción y que al Cangas le hubiese supuesto la oportunidad para al menos conseguir un empate.

Dos equipos separados por cuatro puntos

Los dos conjuntos llegan a la cita de hoy separados por cuatro puntos –22 para Nava y 18 para el Cangas– y para el Frigoríficos del Morrazo será su segundo partido consecutivo a domicilio. El domingo, en un nuevo final igualado y a cara o cruz, perdió en Cuenca 33-30. El entrenador del Balonmán Cangas destaca la calidad del Nava, con una de las «mejores plantillas entre los equipos de mitad de la tabla», y apunta especialmente a su bloque defensivo. «Tienen un 6.0 muy grande que provoca muchísimas pérdidas de balón y a partir de ahí salen muy rápido al contraataque», advierte. En la plantilla segoviana están, entre otros, los hermanos Isaías y Gedeón Guardiola, Nico Bonanno, Patotsky, el exportero del Cangas Yeray Lamariano o el veterano central hispano-ruso Tioumentsev. A él se refirió Moyano en la previa del encuentro de hoy: «Está en estado de gracia y nosotros ya vimos de lo qué es capaz la temporada pasada en el partido en O Gatañal contra el Sinfín».

El Frigoríficos intentará sacar provecho de la irregularidad que ha tenido en momentos de esta segunda vuelta el Nava, aunque Moyano advierte de que «me espero su mejor versión, como la que ofrecieron ante Ademar». Un encuentro en el que Nava llegó a ir perdiendo de siete goles en el primer tiempo y remontó para vencer 33-27.

En Nava no hay mar, pero eso no impedirá que hasta allí suba la marea. La Marea Azul de los aficionados del Frigoríficos del Morrazo. La peña ha logrado llenar un autobús que viajará hasta la localidad segoviana y a mayores se espera un gran número de desplazamientos particulares. Todo para intentar traerse a Cangas dos puntos que significarían un paso de gigante en la permanencia. «En esta liga no se puede ver a largo plazo. Tenemos que centrarnos en nosotros e ir semana a semana», concluye Nacho Moyano.