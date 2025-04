Los altibajos matan al Frigoríficos

Un par de desconexiones en el primer tiempo hipotecaron el buen inicio de partido del Frigoríficos del Morrazo, que cayó ante el Ademar León (38-36) para encajar su quinta derrota consecutiva en la Liga Asobal Plenitude. El conjunto cangués desaprovechó un fulgurante arranque, en el que disfrutó de rentas de hasta cuatro goles (5-9, minuto 11) y acabó yéndose al descanso cuatro abajo (21-17). En la segunda mitad, sus esfuerzos para intentar engancharse al encuentro resultaron infructuosos.

Quienes auguraban un duelo de guarismos bajos como el de la primera vuelta no pudieron errar más el tiro. El Cangas quiso imponer un ritmo alto de juego y lo consiguió frente a un Ademar que no se escondió, pero que acabó estrellándose ante la solidez de los de O Morrazo. En apenas siete minutos, el técnico local, Daniel Gordo, se veía obligado a solicitar tiempo muerto (3-6). La dinámica no varió e incluso los cangueses llegaron a situarse con su máxima renta, gracias a dos tantos consecutivos de Martín Gayo (5-9, minuto 11).

Mads Thymann protesta una acción del partido de ayer en León. / A.M. Producciones

El Cangas, que había mimado la pelota hasta ese momento, encadenó entonces pérdidas evitables y el cuadro leonés no le hizo ascos al regalo, poniendo las tablas en el electrónico (10-10, minuto 15). Reaccionaron los de Nacho Moyano, de nuevo gracias a su actividad defensiva, recuperando el mando (10-12, minuto 17). Pero entonces llegó su segunda desconexión. En apenas tres minutos Thymann, Fodorean y Arón eran excluidos, facilitando la remontada de los locales (16-13, minuto 23).

Regreso al recuperar la igualdad numérica

El Frigoríficos regresó al partido en cuanto pudo recuperar la igualdad numérica y apretó a los leoneses a base de velocidad (18-17, minuto 27). Pudo incluso haber empatado, pero lo evitó Álvaro Pérez con varias acciones de mérito, incluyendo un contragolpe a Jaime Gallardo. Y llegó la tercera desconexión, en forma de parcial de 3-0 para el 21-17 con el que ambos equipos se iban a vestuarios. El Cangas sufría un exagerado castigo a los méritos realizados durante los 30 minutos iniciales.

En la reanudación los de Moyano no sacaron partido a la exclusión de Benites, y entraron en un intercambio de goles. Moyano probó con el 5.1 ante la inoperancia defensiva de los suyos, pero no funcionó y pidió tiempo (26-21, minuto 36). Los cangueses anotaban con relativa facilidad, pero atrás concedían demasiado y no acababan de meterse en el partido. El Ademar no sufría con rentas de tres y cuatro goles (33-29, minuto 49, con tiempo de Moyano). Rubén Río ponía el 35-33 a falta de cuatro minutos, igual que Thymann poco después con el 36-34 y posesión. Era la última bala de los visitantes, con Pérez perdiendo el balón y Sherif excluido. Edu Fernández no perdonó (37-34) y Thymann ya solo pudo maquillar el marcador final.

FICHA TÉCNICA: