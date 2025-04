«Hay que ir a León con la misma actitud y juego de la segunda parte ante Irún»

La hora de Manu Pérez ha llegado. Tras haber completado la primera vuelta prácticamente solo con el Automanía Luceros de Primera Nacional, la segunda ha supuesto la irrupción del joven moañés en la Liga Asobal Plenitude. El mejor ejemplo fue su partido del domingo ante el Bidasoa, en el que anotó ocho dianas, haciéndose acreedor a un puesto en el siete ideal de la jornada.

Manu Pérez ha dejado atrás los problemas de lesiones y ha adquirido la continuidad necesaria para confirmar todas las expectativas generadas en el Balonmán Cangas. Después de haber anotado 150 dianas en 21 encuentros en Primera Nacional, el moañés asume ahora galones en el equipo de Liga Asobal Plenitude, en el que pretende consolidarse.

Vienen de una derrota ajustada ante el Bidasoa en un partido en el que posiblemente merecieron mucho más, sobre todo por la segunda parte.

Sí, en la primera parte no nos encontramos, pero en la segunda estuvimos muy bien y llegamos a sacarles tres goles de ventaja, aunque luego no supimos rematar el partido.

Lo cierto es que no tienen fortuna esta temporada, con hasta seis partidos perdidos por un solo tanto.

Al final estamos compitiendo muy bien, pero no acabamos de cerrar los partidos por detalles, por tonterías. Y son puntos que si los tuviésemos nuestra situación sería muy diferente y estaríamos pensando en otras cosas.

Lo importante es asegurar los puntos de casa y los partidos ante rivales directos

La clasificación se ajusta, se han quedado casi sin margen de error sobre el descenso y la promoción.

Son dos puntos sobre la promoción y cuatro sobre el descenso directo... Creo que lo más importante ahora es asegurar los puntos de casa y los que tenemos contra rivales directos como Guadalajara, Benidorm o Anaitasuna.

A nivel personal viene de hacer un partidazo ante el Bidasoa. ¿Ha sido quizás el mejor que ha hecho en la Liga Asobal?

Sí, no recuerdo ningún otro partido en el que metiese ocho goles con el primer equipo. Y tampoco el haber entrado en el siete ideal de la jornada. Para mí es una alegría, porque nunca me había pasado. Es como el haber estado una semana antes en el top goles de la jornada.

Manu Pérez en un entrenamiento en el pabellón de O Gatañal. / Santos Álvarez

Más allá de esto, lo importante es que está disputando muchos minutos en esta segunda vuelta y cogiendo confianza.

Sí, al final la clave es coger minutos, consolidarse, y a partir de ahí soltarse e intentar aportar lo máximo.

Tras una primera vuelta casi centrado en exclusiva en el Luceros, por fin le llegó la oportunidad.

Creo que no he cambiado mucho mi manera de jugar de la primera vuelta a la segunda. Al final también había que conseguir la permanencia en el Luceros, era una forma de apretarnos. Ahora llevo ya ocho partidos arriba y en un par de jornadas ya no podré regresar abajo.

Las pretemporadas son su especialidad. Ya en verano brilló y en esta de invierno acabó ganándose el puesto al ser uno de los jugadores más en forma.

Al final en las pretemporadas llegas a los partidos con mucha carga, y yo me manejo bien en esas situaciones, dosificándome.

Doble cita con el Ademar

El próximo rival es el difícil Ademar, aunque tampoco estamos como para elegir...

No, yo creo que debemos ir a León con la misma actitud y sensaciones de la segunda parte contra el Bidasoa, intentar hacer nuestro partido e ir a por todas.

Y tres días más tarde el mismo rival pero en Copa, con la ilusión de poder colarse de nuevo en la Final a 8.

Sí, tenemos dos partidos contra el Ademar en apenas cuatro días, y ese segundo de Copa con el plus de jugarlo en casa ante nuestra afición. Ya pude participar el año pasado en la de Jaén y me gustaría repetir. Al final son partidos a los que vas con menos presión que a los de Liga.