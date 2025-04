El Patiño logra 33 medallas en el Open Internacional Santa Marinha en Gaia

El Club Patiño Moaña consiguió un total de 33 medallas en la tercera edición del Open Internacional Santa Marinha, disputado el pasado fin de semana en la localidad lusa de Vilanova de Gaia. El torneo se disputó en la modalidad de poomsae desde la categoría Sub 8 a la de más de 65 años, y en los formatos individual, parejas y tríos.

De este modo, en Sub 8 Laura Sánchez fue oro; en Sub 11 Giulia Belfiore, Vega Soto y Manuel Pérez fueron oro; Carol Sanger plata y Pedro Díaz y Adrián Parcero bronce. En Sub 14 hubo oro para Sira Ferreira, plata para Irene Pérez y Borja Calviño, y bronce para Daniella Freire y Raúl Servia. En Sub 40 Delia Rodríguez fue plata y Sara Brime bronce. En Sub 50 Laura Martínez fue oro.

Además hubo oro para Alía Álvarez en Sub 17, plata para Virginia Soro y Edu Martínez en Sub 50, oro para Aureliano Gil en Sub 65 y en Sub 14 oro para Valeria Soto, plata para Lucía Gayo y bronce para Álex Rodríguez. En parejas y tríos hubo otros ocho oros y tres platas.