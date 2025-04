Moyano: «La primera parte ante Bidasoa fue un desastre, no fuimos reconocibles»

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro tuvo ayer una difícil resaca después del partido del domingo ante el Bidasoa Irún. La derrota ante el conjunto vasco escuece, por más que sea el vigentes subcampeón de la Liga Asobal. Duele porque la primera mitad del partido por momentos fue un despropósito, con errores y fallos impropios de la máxima categoría del balonmano. «No puedo explicar qué es lo que pasó. La verdad es que la primera mitad fue un desastre y no fuimos reconocibles en ningún momento. No sé si no entendimos lo que nos requería el rival, si estábamos desenganchados, faltos de ideas...», reflexionaba ayer el técnico del Cangas, Nacho Moyano.

Con todo, los cangueses llegaron con vida al descanso (11-14) y en una gran segunda parte fueron capaces de darle la vuelta por completo al partido. «En el segundo tiempo sí que fuimos nosotros, se nos podía reconocer como el equipo que somos. Pero al final una serie de errores propios [con un 25-22 a favor] le permitieron al Bidasoa meterse de nuevo en el partido», expone el técnico.

Moyano elude valorar la discutida actuación arbitral – «ellos [los árbitros] intentan hacer su trabajo lo mejor posible, con sus aciertos y errores en unos momentos con muchas pulsaciones»–, pero sí que se mostró tremendamente disgustado con una decisión por parte del delegado federativo en un momento trascendental. Fue en el minuto 58.30, con un 28-30 en el electrónico. El Cangas, que venía de fallar dos lanzamientos consecutivos de siete metros, roba el balón en defensa y cuando se disponía a salir al contragolpe se decreta tiempo muerto. «Alguien de fuera del 40x20 hizo algo que no debería hacer. Álex Mozas [el entrenador del Bidasoa] estaba decidiendo si pedía tiempo muerto o no y fue el delegado federativo quien lo hizo», se queja Moyano. Una decisión que fue claramente perjudicial para el Cangas, que no solo se quedó sin la posibilidad del contragolpe sino que además la posesión del balón volvía para el cuadro irundarra.

El aparatoso vendaje de Mads Thymann

A pesar de la decepción y el disgusto el calendario ahora se aprieta aún más, con partidos de liga y Copa del Rey. Moyano dio ayer día libre a la plantilla y hoy el equipo volverá a los entrenamientos para preparar el primero de los dos duelos consecutivos que jugará contra Ademar Léon. Una vuelta al trabajo con algunos jugadores entre algodones, como el caso de Mads Thymann. El danés sufrió un golpe en el calentamiento previo al partido contra Bidasoa, que le provocó una brecha y jugó con un llamativo vendaje en la cabeza, una circunstancia que afectó a su rendimiento. «Ahora toca levantarse y ponerse a trabajar para sumar cuanto antes los puntos que nos hacen falta», señala Moyano.

Entre las cosas buenas que dejó el partido contra Bidasoa destaca la creciente participación y consolidación de Manu Pérez, que con siete goles sobre ocho lanzamientos fue uno de los artífices de la reacción canguesa. La semana pasada la Liga Asobal ya eligió un precioso tanto con rosca como el segundo mejor de la jornada y en esta ocasión lo sitúa en el siete ideal.

Liga y Copa del Rey

El primer partido contra Ademar será este sábado a las 20.30 horas en la pista leonesa, correspondiente a la jornada 23 de la Liga Asobal. Prácticamente sin tiempo para digerir ese encuentro llegará el duelo correspondiente a la última eliminatoria de la Copa del Rey, que se jugará el martes a las 20.30 horas en O Gatañal y que volverá a enfrentar a cangueses y leoneses. Y después de que los dos últimos rivales que visitaron O Gatañal en liga fuesen F.C.Barcelona y Bidasoa Irún ahora le toca el turno al cuarto clasificado, el Bathco Torrelavega. El encuentro ya está fijado para el sábado 12 de abril a las 17.30 horas.

La competición no para durante la Semana Santa y la Liga Asobal ya tiene fijados los horarios de la jornada 25, en la que el Cangas visitará la pista del Cuenca. Un partido que se jugará el Domingo de Resurreción a las 12.30 horas.