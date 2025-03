El Moaña cambia los apuros por la tranquilidad

El CD Moaña vivió una semana tranquila tras golear por 1-5 al colista, el Rápido de Bouzas, y escalar hasta el octavo puesto de la clasificación. Los moañeses, con tres victorias seguidas, cambian de objetivo y ahora ya piensan en asentarse en la zona media de la tabla de cara al tramo final de la temporada.

El entrenador, Edu Charlín, mantiene que la clave estuvo en mejorar en las áreas, sobre todo concediendo menos goles que en tramos anteriores. En la parte ofensiva todo parecen ser buenas noticias «porque somos el tercer equipo más goleador de la categoría». De todas formas, Charlín, no oculta que vencer al colista no fue tan fácil como indica el marcador final. «Ellos se adelantaron y se pusieron con un bloque bajo», por lo que costó abrir la lata. Al quedarse en superioridad numérica todo fue más fácil para los moañeses. En la cita en Bouzas debutó el lateral izquierdo juvenil Lucas.

El gran momento competitivo que vive el Moaña se pondrá a prueba mañana, domingo, contra el poderoso Juventud Cambados, que es quinto clasificado y al que Edu Charlín atribuye la condición de «equipo más en forma de la categoría», además de contar con una inversión y una plantilla confeccionada para pelear el ascenso a la Tercera División RFEF hasta el final de la temporada.