«La derrota en Huesca es un golpe que quizá necesitábamos»

Juan Quintas es una de las voces autorizadas dentro del vestuario del Frigoríficos del Morrazo. El pivote y capitán de los cangueses cumple su sexta temporada en el club y en el mes de febrero amplió su vinculación por otras dos campañas. El jugador analiza el momento actual del Cangas, en el que los rivales de la zona baja aprietan y el equipo ve comprometida su tranquilidad.

-¿Cómo se encuentra la plantilla después de la derrota del domingo ante Huesca?

-Fue un golpe, un golpe que a lo mejor el equipo necesitaba tener. Al igual al encontrarnos en una zona media, en la que no estás en la parte tranquila pero tampoco en los puestos de descenso, igual estábamos un poco relajados y esto nos viene bien para crecernos y sacar los puntos lo antes posible. De alguna manera ha sido un toque de atención: esta semana hemos tenido tres entrenamientos muy buenos y nadie quiere volver a pasar años como los últimos. Si podemos cerrar la salvación cuanto antes, mejor.

-Decía el entrenador, Nacho Moyano, en la valoración del postpartido que el equipo estaba con el orgullo herido y tocado.

-Al final una derrota como la de Huesca siempre te deja tocado. Es un equipo que va por debajo en la clasificación, sabes que si ganas lo dejas tocado y tú quedas en una situación mejor... No es fácil encajar una derrota así y más como la tuvimos. Pero lo bueno que tiene el Cangas es que sabe reaccionar ante esas situaciones.

-Habla de cómo fue la derrota. Es cierto que el equipo no estuvo a su mejor nivel pero al menos siempre tuvo opciones y ocasiones claras de lanzamiento en ataque, aunque al final se encontrase con un inspirado Arguillas

-No se puede achacar solo a la cuestión de la falta de acierto en ataque. Si vemos las estadísticas Luka Krivokapic hace más paradas que Arguillas. Yo creo que fue un cúmulo de varias cosas: no estuvimos acertados de cara a portería, en defensa no estuvimos bien porque sabemos que todo lo que sea encajar más de 30 goles nos cuesta mucho. Nosotros para ganar necesitamos estar bien en defensa y correr hacia arriba. No estuvimos cómodos en ningún momento y creo que la intensidad que había que tener, para el partido que era, la verdad es que nos faltó.

-Centrándonos en lo que nos toca a partir de ahora, empezamos un tramo contra rivales de la zona alta. El primero el Bidasoa, que seguro que llega a O Gatañal con ganas de revertir su racha de tres partidos sin ganar.

-Es un equipo que está en la zona alta, peleando por muchas cosas, por meterse en Europa y es un muy buen equipo. Va a ser un partido muy complicado. Sí que es verdad que históricamente no se nos da mal del todo, pero tiene un grandísimo equipo y a un gran entrenador al que sí que nos cuesta ganar [Álex Mozas, antes en Torralavega]. Vamos a tener que hacer un partido perfecto. Un partido de los nuestros en O Gatañal: defender, correr y que como siempre la afición nos ayude. Va a ser un partido muy duro y para conseguir los dos puntos, que quizás no son vitales pero sí muy importantes para meterse en la zona media.

-Está claro que los rivales que están por detrás preferían estar en el lugar del Frigoríficos en la clasificación. Pero, ¿quizás empiezan a notarse los nervios en el equipo?

-No. El nerviosismo es cuando realmente estás metido en esa zona de descenso y tienes que ganar para salir. Ahí sí puedes tener un poco de nervios. El equipo ahora esta bien, en una zona intermedia y con esa sensación de que no nos podemos relajar. De que tenemos que apretar para salir de esos puestos intermedios porque vemos que los clubes de abajo siguen ganando, como pasó el otro día con Guadalajara, y los de arriba tampoco se dejan puntos. Así que nosotros también que tenemos que sumar porque si no luego sí puede haber nervios. Ahora lo que tenemos son muchas ganas de ganar y de salir de esa zona intermedia.

-¿Es posible fijar un objetivo de puntos para alcanzar la tranquilidad o hay que ir jornada a jornada?

-¡Ojalá pudiésemos hablar de puntos y números! Pero tal como está la liga ahora es muy complicado. Los de abajo siguen ganando y lo mejor que podemos hacer es ir partido a partido, sacar los nuestros y no pensar en el resto. Cuanto antes hagamos nuestros deberes antes podremos hablar de puntos y de una zona tranquila.

-Sin desviar la atención del domingo, lo cierto es que esta es una semana un poco especial. El club ya confirmó a Quique Domínguez como nuevo entrenador para la próxima campaña. Un técnico al que además usted conoce bien. ¿Cómo se ha recibido en la plantilla el fichaje de Quique?

-Yo creo que bien. Muchos de nosotros lo conocemos por su experiencia en Asobal. Yo lo conozco especialmente porque estuve do temporadas con él en el Teucro y siento un cariño hacia él que creo que es mutuo. Es un buen entrenador, que nos va a ayudar en la próxima etapa que viene. Va a ser un cambio que va a requerir tiempo para adaptarse porque llevamos muchos años con Nacho. Pero creo que Quique es un entrenador idea para Cangas por su estilo de juego, los valores que transmite y lo que quiere transmitir. Yo le tengo un cariño especial porque fue quien me hizo debutar en Asobal