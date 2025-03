«Mi empeño es que el equipo sea el protagonista»

Afable y tranquilo, pero sin esconder la ilusión que le produce iniciar una nueva aventura balonmanística en las filas del Frigoríficos del Morrazo. Así se muestra Quique Domínguez en Pamplona, desde donde atiende a FARO.

¿Qué le ha convencido de la propuesta del Cangas?

Cuando Alberto y Óscar contactaron conmigo y hablamos de esta posibilidad me gustó la idea. Es un reto, un desafío que me gustaría vivir. Reconozco que me ilusiono con facilidad y voy a llegar con mucha motivación y ganas.

Después de haber pasado por Octavio, Teucro y Novas, ¿le quedaba la espinita del Cangas o es algo que uno no se plantea?

No lo pensaba mucho, porque tanto tiempo en equipos rivales y jugando en O Gatañal como visitante que no parecía fácil. Se me asociaba como jugador o entrenador rival, pero ahora ha surgido esta oportunidad y la asumo con ilusión, pero también con la certeza de poder aportar cosas para ganar y consolidarnos en la máxima categoría. Eso me ha hecho decidirme y en cierto modo cerrar el círculo.

Ha estado en dos proyectos como Octavio y Teucro que tocaron techo y luego cayeron. ¿Cómo ve el del Cangas, sin tantos picos pero con una continuidad en Asobal?

Veo una trayectoria que tiene mucho mérito. Una población pequeña en la élite del balonmano español tanto tiempo significa que se han hecho las cosas con mucha sensatez y sentido común. Se han tenido los pies en el suelo, haciendo las cosas en la medida de sus posibilidades y teniendo las raíces en el pueblo. Son valores que me gustan y ojalá pueda contribuir a esa estabilidad.

Su trayectoria habla de un técnico de proyectos largos, algo que parece encajar con la filosofía del Cangas.

Es verdad. Yo me siento cómodo en los equipos en los que el trabajo es a medio y largo plazo, en los que siento el respaldo, aunque en el deporte siempre primen los resultados. He estado tiempo en Octavio, Teucro, Anaitasuna porque me voy haciendo al equipo, me puedo identificar con lo que hago. De momento no he llegado a Cangas pero creo que sí encajamos en esa idea.

Quique Domínguez en un partido con el Anatasuna en Pontevedra. / Gustavo Santos

Mucha circulación de balón, juego colectivo, finalización por los extremos y una defensa que busca recuperar para salir al contragolpe. ¿Es este el estilo que quiere imponer en el Frigoríficos?

Sin duda, el pase y la circulación de balón son una obsesión y le dedicamos tiempo a esto en cada sesión. Pero lo has dicho muy bien, quiero que mis equipos se reconozcan por esto, por una defensa de contactos, por un balonmano muy dinámico, con transiciones. Ese es mi modelo de juego.

Un modelo que no es tan diferente al actual del Cangas, con mucha vocación para salir al contragolpe y dinamismo.

Estoy seguro de que podemos aprovechar muchos aspectos actuales, aunque luego cada entrenador tiene que darle sus pinceladas a todo.

Una de las constantes que siempre repite es la importancia de la colectividad, del juego de equipo. Supongo que en un club como el Cangas, basado históricamente en el bloque más que en las individualidades, esto no será una excepción.

Es cierto que dedico mucho tiempo y energía a formar un equipo, a construir un bloque por delante de las individualidades y del entrenador. En un balonmano donde prima el MVP, el 7 ideal de la jornada... yo pongo mi empeño en que el equipo sea el protagonista. Y por ahí irá el trabajo para ser reconocibles, y para que la afición se identifique y lo valore.

Acaba de hablar de la afición, uno de los activos del Cangas que ha sufrido como rival y que ahora tendrá de su lado.

Exacto. La he sufrido mucho como rival y ahora me apetece disfrutarla como local. Es una afición que empuja tanto, que genera un ambiente extraordinario y que está tan valorada dentro del balonmano español. Me apetece mucho disfrutar de ella.

El último partido de Liga es un Anaitasuna-Cangas. ¿Ha pensado mucho en ese partido, en cómo pueden llegar ambos equipos a él, jugándose mucho?

Ya veremos como llegamos y si nos jugaremos algo más de los dos puntos. Pero lo que quiero dejar claro es que yo soy entrenador del Anaitasuna hasta que acabe la temporada, suceda lo que suceda, y no hay mucho más que dudar.