Los rivales aprietan al Frigoríficos

«La reflexión que nos queda es que hemos revivido a un muerto y que ahora tenemos que ver lo nuestro y ganar partidos, porque con 16 puntos no se salva nadie». Así se expresa el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, después del varapalo sufrido ante el Bada Huesca, colista de la categoría (31-28), en un jornada en la que los de O Morrazo reducen a solo dos puntos su colchón sobre la promoción. El triunfo del Guadalajara en Aranda permite a este equipo igualar con Puente Genil y Anaitasuna con 14 puntos. Por debajo solamente se encuentran el Benidorm con 10 y el Huesca con 9.

«La única lectura positiva que le puedo encontrar es que ahora el Huesca está vivo y aún tiene que jugar contra todos los de abajo. Que un equipo no se descuelgue pondrá todo más barato, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Las cuentas sirven para lo que sirven», reflexiona un entrenador madrileño aún tocado por la derrota en cancha aragonesa. «Nos entró la ansiedad a todos», admite, tras el 17-17 en el marcador, que derivó en 15 minutos sin anotar y un parcial adverso de 7-0. «El 90 por ciento de esas acciones estaban bien jugadas, pero no las metes. ¿Qué haces? ¿Sigues hasta que las metas o cambias cosas?», se pregunta Moyano.

"Pensé que podía peligrar el golaverage", admite

El técnico del Cangas optó por agitar el árbol, probó el siete contra seis sin éxito... «Nos equivocamos en la gestión e incluso llegó un momento en el que pensé en que podía peligrar el golaverage [los cangueses ganaron de nueve en el encuentro de la primera vuelta]», dice. Y es que Moyano no le acaba de encontrar explicación a lo que le sucedió a los suyos. «Si no juegas bien o no generas ocasiones claras, vale, pero lo estábamos haciendo bien. Se lanzaron dos siete metros, contragolpes, acciones de seis metros solos... Nos hacía falta que entrara una para romper la dinámica», apunta.

Eso sucedió con el 24-18 anotado por Sherif, y a partir de ahí el Cangas se lanzó a por una remontada imposible. «Incluso con esa desventaja conseguimos ponernos a dos goles en un par de ocasiones, pero el equipo ya llegó muy cansado a ese momento», admite. La clave, pues, para él, estuvo mucho antes y radicó en el diferente aprovechamiento que ambos conjuntos hicieron de sus buenos momentos. «En la primera parte hubo momentos en los que nosotros estuvimos francamente mejor que ellos, pero a los que no les sacamos rendimiento debido a errores de lanzamiento en situaciones claras», argumenta el preparador, que añade posteriormente que «cuando llegó el momento en la segunda parte en el que nosotros estuvimos mal, ellos sí que le sacaron partido».

Recuerda Moyano asimismo su advertencia de antes del partido, expresada también ante sus pupilos. «Era importante que estuviésemos por delante en el marcador, porque en cuanto lo estuvieran ellos, la situación clasificatoria no iba a tener ningún peso», explica. «Era un día para ir por delante y para que esa circunstancia les acabara pesando», sentencia.

Pendiente de la recuperación de Río de cara al duelo con el Bidasoa

El estado físico de Rubén Río es la principal preocupación en el seno del Frigoríficos del Morrazo de cara al encuentro de este próximo fin de semana en O Gatañal ante el Bidasoa. El lateral derecho se ha perdido los dos últimos partidos de Liga de los suyos ante el Barcelona y el Bada Huesca, pero todo apunta a que su recuperación va por buen camino y, por tanto, podría reaparecer frente al cuadro irundarra.

Quienes sí estarán serán los otros dos jugadores que arrastraban problemas físicos pero que finalmente jugaron en cancha oscense. Son el meta Krivokapic y el lateral Gayo. El primero de ellos arrastraba una lesión en el hombro que no le impidió completar un notable encuentro en Huesca, manteniendo a los suyos muchos minutos. El zurdo, por su parte, sufrió un corte en un accidente doméstico pero eso no le impidió vestirse de corto.