El Cangas quiere comprar tranquilidad

Sin fiarse de la clasificación del rival, sin hacerlo tampoco de la presunta comodidad de la propia, y sin ver la historia de los enfrentamientos más recientes. Así aboga el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, por afrontar el encuentro de mañana ante el colista de la Liga Asobal Plenitude, un Bada Huesca que suma únicamente 7 puntos por los 16 que atesoran los cangueses. «Ellos están en una situación que nosotros tuvimos en otros tiempos y nosotros tenemos una buena oportunidad para plantarnos en pleno mes de marzo con 18 puntos y 9 jornadas por delante, dejando a un rival a una considerable distancia», razona el técnico madrileño, antes de añadir que «ellos se juegan más que nosotros, pero para nosotros es un partido importante y tenemos que igualar su intensidad».

Moyano no quiere oír hablar del colchón que tiene su equipo sobre las posiciones de descenso directo y promoción, calificándolo de «engañoso. Es una situación mentirosa, porque si ganamos dos partidos podemos meternos en la zona media alta para pelear por algo bonito, pero si los perdemos empezaremos a mirar más hacia atrás que hacia adelante». Ganar en Huesca supone adquirir un plus de tranquilidad y mantener ese colchón. «Si no lo hacemos nos obligaría a ganar a uno de los equipos de Europa, contra los que jugaremos tres semanas seguidas», dice el madrileño, antes de matizar que esos choques «aún nos quedan muy lejos. La mente solo está puesta en este partido».

Aunque los dos últimos precedentes entre ambos conjuntos acabaron con contundentes triunfos del Cangas, Moyano asegura que las estadísticas «valen para muy poco. Nos equivocaríamos mucho si pensásemos en ello». Y es que, más allá de las circunstancias de cada duelo, el Huesca que se encontrará el Frigoríficos enfrente será distinto en su configuración al de la primera vuelta. Por entonces debutaban en los aragoneses Molina y Bruno García, hoy fuera del equipo por graves lesiones. Y en este mercado invernal han llegado Nenadic, Borragán y el brasileño Fabrizio de Sousa.

"Ahora tienen más recursos", advierte Moyano

«Ahora tienen un lateral derecho de verdad, con lanzamiento exterior [Borragán], porque Paulo llegó para jugar de extremo y echar una mano ahí. Además, ahora tienen más unidades de calidad para poder echar mano», señala el preparador del Frigoríficos, que añade asimismo que Nolasco mantiene su idea del 6.0 pero ayudado por los centímetros que han llegado con Nenadic y el propio Borragán.

Lo que parece claro es que el Cangas podría estar en una buena situación para aprovecharse de la necesidad y las urgencias de su rival. «Eso es lo que dice la teoría, pero hay que encontrar el balance idóneo. Si piensas que ellos se juegan más sería un error, igual que si sales demasiado acelerado y pierdes tu ventaja», reflexiona Moyano. «Si les empiezan a salir las cosas de cara, todo les va a ir muy bien, pero si conseguimos estar por delante, hacer nuestro partido, puede que a ellos les pese mucho el balón», sentencia.